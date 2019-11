Cristina Pedroche no llevará ropa interior en las Campanadas de Antena 3

Por quinto año consecutivo, Cristina Pedroche será la encargada de conducir las Campanadas desde la Puerta del Sol en Antena 3. En este tiempo, ya se ha convertido en una tradición la expectación que se crea en torno al gran misterio: cómo será el vestido que la presentadora lucirá en la última noche del año, en la que estará acompañada de nuevo por el chef Alberto Chicote, conductor del exitoso espacio 'Pesadilla en la cocina'. La pareja repite y lo hace con un objetivo claro: replicar los buenos datos del último año.

Cristina Pedroche lució un bikini de flores el año pasado

La colaboradora de 'Zapeando' ya ha dado algunas pistas sobre su atuendo, al asegurar que no llevará ropa interior: "Porque no puedo". Según la presentadora, parece que esta vez las transparencias y el bikini de años anteriores darán paso a algo mucho más atrevido y con menos tela: "El vestido es muy top, es muy fuerte, y yo los otros años no decía que fuera fuerte...". Con estas declaraciones, la madrileña ha levantado todavía más expectación para el vestido que lucirá el 31 de diciembre en el centro de Madrid.

¿Su último año?

Aunque este podría ser la última vez que Pedroche presente las Campanadas, ya que hace unos días insinuó que "este año ya debería de despedirme, después de esto no hay nada más...". Una noticia triste para Antena 3, que ha visto cómo su audiencia en la retransmisión de las Campanadas se ha disparado progresivamente desde que Pedroche las presenta, alcanzando el año pasado un 26,6% de audiencia y más de 4,4 millones de espectadores. Este resultado no fue solo el mejor dato de Antena 3, sino también el mejor de una privada en esta emisión. ¿Mejorará el dato esta vez? ¿El atrevimiento de Pedroche en su vestido se reflejará en el dato conseguido?

Ajena a las críticas

Los vestidos que luce Pedroche año tras año no dejan indiferente a nadie y las redes sociales se inundan de comentarios positivos y negativos. El año pasado, la vallecana se pronunció en 'Zapeando' sobre las las críticas que recibía: "Igual que yo soy libre de ponerme el vestido que yo quiero, ellos son libres de decir lo que quieran". Además, destacó que solo le interesa la parte positiva: "Me quedo con la calidad de gente que nos ve y el cariño que recibo por las calles. Con eso me quedo, no con los cuatro comentarios malos".