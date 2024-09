Por Joan Centelles Martínez |

Alberto Chicote ya ha encendido los fogones de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina'. Con el regreso de nuevas entregas en esta novena temporada, también han vuelto los quebraderos de cabeza con los que tiene que lidiar el chef en cada uno de los restaurantes que visita. Así lo comprobó en Barcelona en el local Nicasso, cuando llegó a temer por su vida.

Manel y Alberto Chicote en 'Pesadilla en la cocina'

En la primera visita al restaurante, en la que el conductor del programa hace un primer examen para tantear el día a día del mismo,. En el momento en el que una de las cocineras se lo estaba explicando,

"Se ha soltado el cable, te puede pegar esto un chispazo. Ahí no toco yo, aquí hay corriente ahora", expresaba Chicote preocupado ante el peligro que suponía aquello. Acto seguido, el dueño del restaurante trataba de arreglar el destrozo, momento en el que el chef se alarmó todavía más. "Eh, eh, pero no puedes dejar los hilos sueltos, que pega eso un chispazo y nos vamos todos a tomar por culo de aquí", insistía Chicote.

Manel le tranquilizó, explicándole que si el diferencial de la luz había saltado, ya no habría corriente. "Entonces, ¿a cocinar a oscuras? ¿Qué es esto, la cena de Halloween?", preguntaba irónico el chef mientras Manel seguía intentando arreglarlo. Momentos después, Chicote se percataba de que solo había retirado la barra luminaria, por lo que los cables estaban completamente sueltos: "Si se tocan las puntas, va a meter un chispazo y aquí tenemos gas. No me jodas, que salimos volando".

Jonathan al rescate

Poco alertado por la situación, Manel salió en busca de su hijo Jonathan, que se encontraba en el local de al lado, para que lo arreglara. Aunque consiguió hacer un apaño y que la cocina recuperara la luz, durante el capítulo no tardó en volver a ocurrir el mismo accidente. Tal y como explicaron, era un incidente recurrente en el restaurante.