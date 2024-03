Por Sergio Navarro |

Si se tuviera que hacer un breve listado de los programas más recordados de 'Pesadilla en la cocina', sin duda en él estaría el de Taberna la Concha, de la tercera temporada. Igual por el nombre del restaurante no caemos en cuál es, pero si escuchamos Antonio el del Rocío, seguro que ya estamos ubicados.

Chicote y Antonio, en 'Pesadilla en la cocina'

Antonio ha sido uno de los rostros más polémicos que hemos visto en el formato de laSexta, y mira que los ha habido. Pero es que en su caso, era excesivo. Ponía en ridículo al personal, les hacía llorar (incluyendo a su marido que era el cocinero),, se sentía atacado por cualquier cosa, gritaba "hostia puta" por el comedor lleno de comensales y dejó frases míticas como "¿Que no está bueno? ¡Que me muera yo ahora mismo aquí si esto no está bueno?".

Si con todo esto todavía no has caído en quién era este famoso participante del programa, quizás te falta este último dato: es el que desaparecía en medio del servicio abandonando el restaurante para irse a la iglesia del pueblo a rezar a la Virgen del Carmen, porque según dice, le ha llamado. De hecho, un tiempo después Chicote regresó a algunos de los locales más recordados y este de Almonte (Huelva) no pudo fallar.

El comunicado del cierre

Sin embargo, ya no podrá volver el equipo una tercera vez, puesto que acaban de anunciar su cierre. "Cerramos el restaurante del Rocío", dice esta Taberna que ha aprovechado para dar agradecer a mucha gente que forma parte de la historia del local. "Gracias a todos los que nos habéis visitado en el restaurante ubicado en el Rocío. Un abrazo muy grande de parte de todos los que componemos este emblemático restaurante en la Aldea del Rocío, que pasará a la historia como 'Antonio el de Chicote'. Gracias a todos por vuestros comentarios buenos o malos, da igual, para nosotros todos sois clientes sin distinción de sexo, raza o color. ¡Hasta siempre!".

Pero no se queda aquí la cosa, pues Taberna la Concha anuncia nueva apertura pero en otro lugar, puesto que el cierre en ese pueblo de Andalucía tiene que ver con que por motivos familiares debe volver Antonio a su pueblo natal, Chillón (Ciudad Real), donde reabrirá en otro local a partir del 1 de abril de 2024.