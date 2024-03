Lanzan a Alberto Chicote un pañal lleno de excrementos mientras graba 'Pesadilla en la cocina'

Por Sergio Navarro |

A Alberto Chicote no le cabe duda de que su trabajo, sobre todo en 'Pesadilla en la cocina', es de riesgo. No solo tiene que llevarse a boca cosas que jamás probaría y tratar con cada personaje que no le pone las cosas nada fácil, sino que también puede llegar una serie de acontecimientos inesperados tal y como ha ocurrido en Alboraya (Valencia).

Chicote, con los policías de Alboraya

El restaurante al que iban a ayudar desde el programa de laSexta es La Terracita de Alboraia, a donde se trasladaron para grabar durante unos días. De este modo, el Paseo Aragón de esta localidad recibió los camiones y sets de producción necesarios para llevar a cabo el rodaje durante algunos días. Pero claroque vieron cómo su calle quedaba cortada, tal y como ha narrado Levante-EMV.

Un vecino, harto de la situación, se asomó a su balcón para arrojar a Chicote un pañal lleno de excrementos. Supuestamente, se descarta que fuera alguien relacionado con el restaurante que intentaban sacar a flote, pero lo cierto es que no se llegó a descubrir quién fue el autor de este acto de vandalismo.

La breve investigación de los policías

Los agentes rápidamente hasta esta zona para investigar qué había ocurrido y desde qué balcón se había lanzado el pañal. No lo descubrieron en su rápida investigación, pero sí que se hicieron una foto con el cocinero y presentador para actualizar las redes de la Policía de Alboraya junto a este texto: "¡Hola, Alberto Chicote! Encantados de saludarte y resolverte una pequeña incidencia".