Cualquier seguidor de 'MasterChef' conoce el poco afecto que Saray Carrillo despertó en sus compañeros de programa durante su paso por la octava edición. En plató o en las pruebas exteriores ya se vieron los enfrentamientos que la andaluza tenía con otros aspirantes e incluso con el jurado. Pero lo que no conocíamos con tanto detalle era lo que había ocurrido dentro de la casa en la que todos conviven hasta que Alberto ha arrojado algo de luz.

El finalista de la edición, que se quedó a las puertas de vivir el combate final, ha explicado qué pasó la noche en la que Saray fue expulsada. Tras la eliminación de un aspirante, este se queda a dormir en la casa y no es hasta la mañana siguiente cuando se va. "Nos íbamos a hacer la cena y ella decidió hacerse su cena por su cuenta y no cenar con nosotros", explicaba Alberto en Va de tele. "Cuando estábamos en el salón, recuerdo que José Mari dijo: 'ostras, aquí huele un poco a quemado'".

Saray, aspirante de 'MasterChef 8'

"José Mari va a la cocina y ve una llama de metro y medio encima de la encimera. Saray se había dejado un trapo encima de la vitrocerámica, no del fuego, que se había incendiado y estaba quemando la madera de arriba de la cocina. Estuvimos a punto de quemarnos en la casa", contaba. "Lo primero que piensas es que Saray está tan indignada que nos ha intentado incendiar a todos".

Alberto fue preguntado por si Saray les dio una explicación a lo que, en un primer momento, pensaron que había sido provocado. "Eso seguramente lo hizo sin querer. Se dejó el trapo ahí y se incendió, pero siempre quedará la duda. De hecho se lo fuimos a preguntar. Enviamos a Iván por si acaso, que era el que estaba más fuerte, y ella dijo que había sido sin querer, así que hay que creerla", recordaba. "Yo creo que estaba un poco indignada con todo en general y lo pagaba con nosotros, que al final éramos con quien convivía".

Su ruptura con Luna

Durante su paso por el programa, se jugó mucho con el interés amoroso que se despertó entre Alberto y Luna. Finalmente, cuando ya estaban fuera, desvelaron que habían iniciado una relación sentimental, la cual no duró mucho, tal y como la propia Luna desveló en 'MasterChef Junior 8'. Alberto asegura que ya no mantienen contacto, y es que se sintió utilizado por ella: "Acabé un poco decepcionado, me sentí un poco utilizado (...), sentí que se aprovechó de mi situación para hacerse notar un poco más". El exaspirante afirma que él intentó mandarle algún mensaje tras la ruptura, pero que llegó un punto en el que Luna dejó de hacerle caso. "Ella es actriz, se ha dedicado toda su vida a actuar", soltaba.