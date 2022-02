El pulsador de 'Tu cara me suena 9' cayó en la casilla de "Trae un amigo" en el momento que le dio María Peláe al final de la gala 11. La noche del viernes 4 ya pudimos ver esa esa actuación de Anitta y Becky G., descubriendo que su acompañante sobre el escenario era Alba Reig, su pareja sentimental e integrante de Sweet California.

María Peláe y Alba Reig, en su actuación de 'TCMS' y durante los puntos

El tema que defendieron juntas fue "Banana" , y en los ensayos ya comentó María que Alba "es más picantita que yo". Arnau Arnau Vilà ya les avisaba que tenían que irse al "guarrerismo y a la provocación", algo similar a lo que les comentaba Miryam Benedited en su clase, que tenían que controlar "cómo me siento en esta banana y cómo me contorneo". La concursantes, entre risas, comentó lo siguiente antes de meterse en el clonador con Alba: "La he liado y la he puesto encima de una banana".

La actuación fue perfecta, ambas consiguieron el efecto buscado y lograron que el tema de la banana gigante diera mucho juego. No faltaron chistes tipo "La mía es la más larga", canciones como "La fruta del amor" y, de hecho, Àngel Llàcer pidió que sacaran al plató otra aún más grande que la utilizada en la actuación y gran parte del equipo, incluido el presentador Manel Fuentes, se echó encima.

El momento de las valoraciones

A la hora de puntuar, Carlos Latre puntuó la actuación con un 9; Lolita Flores, con un 10; Chenoa, con un 8 y Llàcer, con un 7. Antes de pasar al siguiente, Peláe interrumpió para hacer un comentario. "Espero que se haya entendido la ironía de la banana sin ser nosotras nada de eso. Que aquí se habla de lo gay, pero también de lo lésbico, por favor. Ya que es la tele abierta... Mucha banana, pero vamos a ver".