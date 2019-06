Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, confiesa que sufrió bullying: "Se portaban fatal conmigo"

La familia Campos no ha estado pasando por una buena época últimamente, pero tras la incorporación de Carmen Borrego en 'Viva la vida', las cosas parecen estar tomando otra dirección para todas ellas. Incluso Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, parece que está viviendo mejores momentos que hace algunos años. O al menos así lo ha contado en su canal perteneciente a la plataforma de vídeos de Mediaset.

Alejandra Rubio

El vídeo en sí consistía en confesar diferentes aspectos de su vida y Alejandra Rubio ha decidido empezar por un episodio bastante difícil para ella. "En el colegio hubo épocas que lo pasé fenomenal. Hubo otra época que fue más difícil para mí", empezó diciendo la hija de Terelu Campos. "Nos íbamos haciendo más mayores, y la gente se empezaba a dar cuenta de dónde venía yo. Fue la época de quinto, sexto de primaria", seguía diciendo Alejandra Rubio.

"Las niñas se portaban fatal conmigo, la verdad. Siempre me excluían de los grupos. Les caía mal y yo no sabía por qué", confesaba finalmente la nieta de María Teresa Campos. "Me dejaban bastante de lado", añadía, narrando cómo vivió esa época de su vida sin formar parte de un grupo de chicas que no la aceptaban por ser quien era. "Es una cosa que nunca he contado porque la olvidé, no le he dado importancia. Lo pasé mal", desvelaba también.

Más confesiones

Además de confirmar que fue víctima de bullying durante un tiempo, Alejandra Rubio confesaba más cosas sobre su vida personal. En primera lugar, la hija de Terelu Campos aseguraba haberse sentido "la bajita de la clase" y por esa razón decidía meterse papel higiénico en las botas para parecer más alta. Aun así, Alejandra Rubio admite que ese complejo se pasó rápido y que a día de hoy mide 1,71 metros.