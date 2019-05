Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, podría convertirse en concursante de la próxima edición de 'GH VIP'

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se ha convertido en toda una influencer, papel en el que cuenta con su canal en la web de Mediaset bajo el nombre "Black Sheep". En él, Rubio comparte trucos de maquillaje, cuenta su día a día o sus aspiraciones personales y, además, ha contado incluso con la presencia de su madre. Una faceta que la benjamina de la familia Campos podría cambiar gracias a un salto a la pequeña pantalla a través de 'GH VIP'.

Alejandra Rubio y su madre, Terelu Campos

"Desde hace una semana, hay una seria intención, pero muy gorda, por parte de una productora que todos conocen ustedes, de que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, participe en la próxima edición de 'Gran Hermano VIP'", desvelo Kiko Hernández en 'Sálvame', lo que podría acabar convirtiendo a Rubio en concursante de la séptima edición del reality, de aceptar participar en él.

"Han intentado ponerse en contacto con ella para comunicarle que estaban encantados. Lo que me han dicho es que se lo han notificado no a la propia Alejandra, si no a Terelu", prosiguió el colaborador, que señaló que su excompañera del programa habría afirmado que "era inviable" y que "ni siquiera iba a pasarle la oferta". "Ha hecho de cortafuegos y ha dicho que no se va a negociar con su hija para que para que participe en nada. Me han contado que Alejandra ni siquiera sabe que hay una productora que está interesada en ella", aclaró el tertuliano.

"Va a ser difícil que la rechace"

A las revelaciones de Kiko Hernández se unió Kiko Matamoros, presente en el plató, que no dudó en aportar su opinión sobre los rumores que desveló su compañero. "Yo te digo, porque yo lo sé, que si a Alejandra le llega esa oferta, se lo va a pensar muy mucho. Yo que la conozco te digo que con el carácter que tiene no va a permitir que ni su madre ni su padre le digan lo que tiene que hacer, porque hace y deshace en su vida lo que le da la gana", aseguró el colaborador, antes de añadir que a Alejandra "le gustaban las cámaras más que a su padre y a su madre le gustaría que le gustaran". "Si hay una buena oferta económica, va a ser difícil que la rechace", aseguró Matamoros.