Alejandra Rubio reacciona a los insultos de Carmen Borrego: "Me ha hecho daño"

La guerra dentro del clan Campos no apunta a terminar en el futuro próximo. La intervención de Carmen Borrego en 'Sábado deluxe', que tachó a Alejandra Rubio de "desquiciada" y dijo claramente que se estaba aprovechando esta situación, ha despertado una guerra interna. La última en pronunciarse acerca de esta tensión ha sido la joven aludida, que se ha asomado al tendedero en 'Viva la vida' para ofrecer su punto de vista.

Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

"No me esperaba las palabras de Carmen. No me las he tomado bien y es algo raro en mí, porque sabéis que suelo pasar mucho de estas cosas. Esta vez sí que me ha afectado", aseguraba la colaboradora televisiva en su conversación con Emma García. Una vez revisadas las imágenes del 'Sábado deluxe' de hace una semana, Rubio ha opinado con más dureza acerca del tema: "Se ha ido de las manos ya. Me parece innecesario todo esto".

"Ella dice que quiere acabar con el tema y me sigue dando zascas. Parece que se nos olvida de que es mi tía", reflexionaba la sobrina de Borrego, indignada con la actuación de su tía en estos momentos: "Parece que la adulta soy yo". En cuanto a la acusación de que se está aprovechando de esta situación, la joven tiene claro que no es precisamente ella quien está exprimiendo el conflicto: "Le vendrá bien a ella que tiene una edad y esto es lo único que va a hacer en su vida".

¿Pelea eterna?

El choque entre Borrego y Rubio se suma a la larga lista de distensiones dentro de la familia campos. "Parece que esto no va a acabar nunca", reconocía Rubio en el tendedero, sincerándose acerca de cómo le está afectando personalmente esta situación, que realmente parece no tener fin: "Estoy dolida, pero no enfadada. Me duele porque lo veo totalmente innecesario. Me ha hecho daño".