El domingo 12 de septiembre, Telecinco emitió la primera entrega de 'Secret Story: La noche de los secretos' de la mano de Jordi González, en la que el programa emitió una nueva conversación en la que Bigote Arrocet hablaba de nuevo sobre su ruptura con María Teresa Campos, con Isabel Rábago. Una charla sobre la que tuvo ocasión de opinar Alejandra Rubio, nieta de la presentadora, presente en plató.

Alejandra Rubio, atenta a la conversación de Bigote Arrocet con Isabel Rábago en 'Secret Story'

"Esperaba que saliera de ella contar la verdad. Dijeron que me había ido con un Whatsapp. Es mentira total", defendió Arrocet, una vez más, al igual que había asegurado en su entrada al reality en la noche del jueves 9 de septiembre. "¿Como se me va a ocurrir hacer esa payasada con setenta años?", cuestionaba el concursante, al borde del llanto, tras lo cual reconoció aparentemente emocionado que "me decepcioné" con las declaraciones de Campos. "Algún karma tiene que haber en el camino. A la larga, la verdad aflora", apostaba Arrocet, quien explicó que su marcha se dio después de que la presentadora se hubiera negado a acompañarlo a un acto, lo que habría provocado una discusión entre ambos.

"No me gusta pelear", confesaba el humorista, achacando su decisión de romper a las supuestas continuas disputas entre él y Campos. "¿No te pide tener una conversación?", indagó Rábago, ante lo que Bigote vaticinó que "algún día lo tendré. Te lo tiene que pedir el cuerpo". Su compañera comentó entonces que la presentadora, al hablar de su ruptura, "se mostró vulnerable, dolida, pero nunca te faltó al respeto". "Que diga que la dejé con un Whatsapp... eso es incierto diez mil millones de veces", replicó Arrocet. Unas declaraciones sobre las que pudo hablar Rubio, quien apostó por que "en los temas de pareja no me meto", aunque lanzó un "que llore, no me da pena, porque Teresa ha llorado mucho". "No se por qué sigue negando que existe ese mensaje de Whatsapp", añadió la colaboradora, tras lo cual señaló que "también Teresa ha quedado mal contando eso, porque para mí es una humillación".

"Por pena no se está con nadie"

Ante las palabras de Rubio, Toya, amiga de Bigote, defendió que sí se creía su versión, puesto que Arrocet "es una persona que, para mi gusto y la convivencia que he tenido con él, jamás me falló". "Ha convivido con él como amiga, no como pareja. No tiene nada que ver", replicó la nieta de Campos, que pudo ver otro extracto de la conversación en la que el chileno insistía en que la ruptura "fue hablada", no por Whatsapp. "A raíz de esa mentira infame, se ha dicho todo lo que han querido y más", criticó el concursante, quien reconoció que "yo ya me había ido una vez. Claro, como la quería, me dio pena, y volví". "Querer no es dar pena", apuntó Rábago, mientras que Rubio, en plató, confesó que "no tengo ningún problema con Edmundo, pero hay que decir cuándo hace las cosas bien o no". "Por pena, se podía haber quedado en su casa", añadió la colaboradora, tajante, tras lo cual subrayó que "por pena no se está con nadie y debería saberlo a estas alturas de su vida".