La noche del jueves 16 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su primera gala con Jorge Javier Vázquez una semana después de su cita inaugural, en la que el programa dio la posibilidad de que Terelu Campos pudiera hablar con Bigote Arrocet. Aunque al principio la hija de María Teresa Campos se negaba a hablar con el chileno, finalmente terminó manteniendo una conversación en la que ambos volvieron a dejar clara su opuesta postura sobre cómo fue la ruptura entre Arrocet y la veterana presentadora.

Terelu Campos, muy pendiente de las declaraciones de Edmundo Arrocet en 'Secret Story'

"De mí se ha dicho que he sido un chulo, que he vivido a costa de ella", protestaba el concursante, en un vídeo recopilatorio sobre sus declaraciones sobre cómo se le había tratado tras su sonada ruptura con Campos, en el que manifestaba que tenía "muy clara la verdad, no me hace daño nada. No me preocupa nada". "Sinceramente, paso olímpicamente. Si quieren hacerle daño a ella, que sigan", añadía el chileno, sin tapujo, tras lo cual declaraba que "me fui hace dos años y todavía siguen con lo mismo" y dejaba claro que no tenía intención de enseñar los mensajes de Whatsapp "a no ser que se les pase la mano". Vázquez conectaba entonces con la casa, desde plató, para poder hablar con Arrocet, ante quien confesó que "tengo la sensación de que tu paciencia está llegando al límite".

"Llevo dos años con el mismo tema. Ya dije lo que tenía que decir", replicó el aludido, tras lo cual recalcó que "yo he contado mi verdad y no hay otra", además de que "está todo escrito, a lo mejor a ella se le ha olvidado algo". "El que salgan leyendo una carta y demás, es un tema íntimo y esas cosas se quedan en casa. Yo no voy a hablar nunca", añadía el chileno. El presentador declaró entonces que "Teresa le ha confesado a un compañero que la relación era complicada y que el carácter que muestras no tiene nada que ver con el de la convivencia", momento en el que Arrocet apuntó que "si yo hubiese tenido un carácter complicado, no habríamos durado seis años". "Si no hubiera estado enamorado, no habría estado con ella. Es una persona muy buena, una dama, inteligente, graciosa y la pasamos de película", argumentó Arrocet, antes de que Vázquez se animara a dar paso a Terelu, quien sacudía la cabeza manifestando su negativa a intervenir desde plató.

"A mí no me llames mentirosa"

Bigote Arrocet y Terelu se enfrentan a 'Secret Story'

"No tengo nada que decir, Jorge. Como el dice, sé la verdad y sé los mensajes, porque los tengo. Y estoy de acuerdo: este tema es agua pasada", soltó finalmente la malagueña, para después señalar que "entrar en un reality implica que se te pueda preguntar y yo lo entiendo. No somos nosotros quienes hemos movido el tema ahora". "Soy la primera que he dicho que esto no es bueno para mi madre. Es lo peor que le puede pasar", defendió la colaboradora, algo con lo que coincidió Arrocet. "Ha habido mucha gente que ha hablado de ti y ha dicho muchas cosas de ti, pero ni promovido por nosotras, ni con información de nosotras", defendió Terelu. La colaboradora hizo referencia a la queja de Arrocet sobre el comunicado que lanzaron para confirmar la ruptura entre Campos y el chileno: "tendrá el público el derecho a conocer la verdad y eso no es malo", puesto que ambos eran "personas públicas".

"No sé por qué te molestó tanto, porque fue para que pudieras hacer tu vida sin que te acusaran de nada", remató Terelu, después de defender que "lo natural es evitar el chismorreo en beneficio de todos". "No quiero hablar nada más, porque quiero que dejen a Teresita en paz", confesó entonces Arrocet, antes de enzarzarse con Terelu en una disputa en la que el chileno desmentía haber roto la relación con Campos a través de Whatsapp, mientras su hija defendía lo contrario. "A mí no me llames mentirosa. Solo te ruego eso", replicaba la malagueña, tras lo cual añadió que "si tú hubieras tenido claro que Teresa sabía que no ibas a volver, lo lógico es que me dijeras que no le tenías que enviar ningún mensaje, porque ya se lo habías dicho".