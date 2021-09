La noche del martes 14 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' inauguró sus citas de "Cuenta atrás" de la mano de Carlos Sobera. En plató, el presentador contó con la presencia de varios colaboradores, entre ellos, Terelu Campos, quien se manifestó sobre las últimas declaraciones que su madre, María Teresa Campos, había lanzado sobre Bigote Arrocet y aprovechó para lanzar una petición acerca de la presentadora.

Terelu Campos habla con Carlos Sobera sobre su María Teresa Campos en 'Secret Story'

La veterana comunicadora intervenía a través de "Es la mañana de Federico", el programa presentado por Federico Jiménez Losantos en EsRadio, donde manifestó su deseo de no querer "hablar de esta persona, he querido llamar para darte las gracias, pero no me compete lo que haga, que le vaya bien o mal, no tengo nada que ver con él y a ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí". "A mí me daña, que viva su vida y que no se meta con nada mío", añadía Campos, con voz rota, para después defender que "no opino de él ni de su vida".

Ante las que eran las primeras declaraciones de Campos desde que Arrocet ingresó en el reality, Sobera aprovechó la presencia de su hija para mencionar lo ocurrido. "Sé que además se ha emocionado, ha sufrido, ha llorado", manifestó el presentador, sobre la veterana presentadora. "Creo que eso corrobora lo que yo pedí hace unas semanas en 'Viva la vida', hacia ella. De alguna manera, me da la razón de que creo que es el momento de intentar apartarla lo máximo posible, porque es lo mejor para ella", respondió Terelu, antes de recalcar que "a mí lo único que me importa es ella" y desvelar que su madre no le había adelantado sus intenciones, sino que "me lo he encontrado, pero no me ha sorprendido".

"No quiero que hable públicamente"

"Sé cómo está ella, pero no quiero que hable públicamente, porque creo que no es bueno para ella. Hay veces que puede pensar que no está en público, y sí lo está", lanzó la colaboradora, a quien Sobera señaló que "te veo tocada". "Tengo una grandísima impotencia, porque entiendo que hay un reality en el que todos participamos, todos hablamos. Yo la primera. Pero luego hay una persona que creo que merece el respeto de más de sesenta años de profesión, que se lo ha ganado, y por tener ochenta años", manifestó Terelu, que concluyó su intervención señalando que "sé que cuando hablo, se me entiende lo que quiero decir. Por eso me entristece que, entendiéndome todo el mundo, nadie lo respete o casi nadie lo haga".