Por Beatriz Prieto

Un día después de que 'TardeAR' desvelara el supuesto sexo del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Jr, 'Vamos a ver' abordó el asunto en presencia de la tía de la futura madre, Carmen Borrego. No obstante, lejos de celebrar la noticia con sus compañeros, la colaboradora se mostró muy crítica con sus compañeros de cadena.

'TardeAR' se marca un "gender reveal" con el bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Jr

"Es una noticia que será buena, pero", aseguró la malagueña. Borrego se mostró consciente del hecho de que "mis compañeros no me den la razón, pero a mí no me gusta, porque creo que es algo tan íntimo el conocer el sexo de un bebé, que". "Si sus padres, por los motivos que quieran, que me dan exactamente igual, han decidido no hacerlo público, creo que, bajo mi punto de vista", añadió la colaboradora.

"Pero es su trabajo también el de los compañeros. Si tienen la información, hay que darla, al final vivimos de esto todos", apuntó Adriana Dorronsoro. "Yo comprendo que sea noticia, pero me parece feo", insistió Borrego, puesto que "a mí no me gustaría que alguien desvelase el sexo de mi bebé". "Seguramente lo sabría mi gente allegada, mis amigos y a lo mejor eso es lo que ha hecho que se filtre la noticia", reflexionó la malagueña, quien evitó pronunciarse sobre el posible nombre del bebé, fuera niño o niña, porque "tampoco me corresponde".

"¿Por qué lo tienen que desvelar los demás?"

"Muchas veces no nos damos cuenta de que una pareja puede hablar en privado y decir: 'Yo lo quiero saber, pero yo no'", comentó además Borrego, quien inmediatamente avisó de que "no estoy confirmando ni dando una noticia". "Imagina que el padre no lo quiere saber porque le hace ilusión. ¿Por qué lo tienen que desvelar los demás?", recalcó la colaboradora. Ante la mención de "los peligros de estar en este mundo" por parte de Dorronsoro, Borrego mantuvo su postura: "Que está muy bien, pero hay límites. Y yo creo que un límite es decidir tú misma si hacer público o no el sexo de tu bebé".