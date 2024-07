Por Alejandro Burrueco Marín |

'Supervivientes All Stars' celebró su final tras poco más de un mes de concurso, por lo que los cuatro finalistas estaban deseando acabar la aventura y regresar a España, aunque más lo deseaba el equipo, que llevaba allí ya cinco meses desde que comenzó 'Supervivientes 2024'. "Tenemos la oportunidad de alargar dos semanas más el concurso, ¿estáis dispuestos?", bromeaba Jorge Javier Vázquez al conectar con ellos. Enseguida Alejandro Nieto empezó a negar alarmado: "No, no no, para Sofía Suescun".

Alejandro Nieto se cae de la barca en 'Supervivientes All Stars'

", le seguía vacilando un poco el presentador desde Madrid. Sin embargo, Nieto le dio a Vázquez los argumentos por los que esta experiencia había sido peor que su paso en 2022 que le dio la victoria: "Es agosto, tengo que estar con mi familia, tengo deberes que hacer y necesito irme para España ya".

Vázquez por fin les dio permiso para despedirse de su isla, Cayo Paloma, y Nieto cogió su saco al igual que sus compañeros Marta Peñate, Jorge Pérez y Sofía Suescun para subirse a la barca. Sin embargo, la alegría jugó una mala pasada al gaditano, que se montó en la barca de un salto, pero perdió el equilibrio y cayó de lleno al agua, provocando las carcajadas de los otros tres finalistas.

Una despedida dolorosa

Como Suescun y Peñate no podían parar de reír, fue Jorge Pérez quien se acercó a ofrecerle la mano a Nieto para que pudiese volver a la barca. "Qué carajo me he pegado. ¿Ño habéis cogido?", decía también entre risas el concursante accidentado. Vázquez preguntó al superviviente si se encontraba bien, pero al descubrir que sí, se dio el gusto de continuar bromeando: "Me gustaría ver luego la caída repetida, por dios".