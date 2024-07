Por Alejandro Burrueco Marín |

Después de hacerse con el segundo puesto de su edición de 'Supervivientes', Logan Sampedro llegó como uno de los grandes favoritos para hacerse con la victoria de 'Supervivientes All Stars', aunque una vez allí se ha tenido que volver a enfrentar a Sofía Suescun y esta vez ni siquiera ha podido batirse a duelo con ella en la final. Su rivalidad va acompañada de una gran amistad, por lo que sorprendió que no la mencionase cuando en la gala le preguntaron quién creía que iba a ganar.

Entrevista con Logan Sampedro tras su expulsión en 'Supervivientes All Stars'

, aunque sí concretó que era lo que creía y no lo que quería. Ahora ha matizado esa respuesta en una entrevista desde Honduras tras su expulsión: "Tengo varias teorías, la primera es que va a ganar Marta, no es lo que yo quiero, pero creo que es lo que va a pasar., sino porque tiene cuatro bocas que alimentar y el dinero le vendría muy bien".

"Hablamos de necesidad, 'me cae mejor Sofía, quiero que gane Sofía' sería la respuesta fácil", ha comentado el sexto eliminado del concurso. No obstante, Sampedro refuerza su idea de que se basa en las necesidades familiares del Guardia Civil: "No te hablo de que sea el que más se lo merezca hablando de 'All Star', porque si no de supervivencia ya tendríamos que empezar de nuevo todo y borraríamos a todos de la lista".

Su actual relación con Sofía Suescun

Los espectadores han visto entre Suescun y Sampedro una gran complicidad, aunque realmente ha sido el concurso el que los ha unido: "No es que tuviera una amistad con Sofía, lo que tenía era una enemistad y lo que ha hecho este segundo concurso es curar esa enemistad, transformarla en amistad y que así nuestras piezas de puzle se pudieran conectar. En 2018 yo me quedé con un sabor agridulce porque yo me veía ganador y se creó una cicatriz agridulce con ella".