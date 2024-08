Alejandro Nieto detalla cómo se produjo su robo: "El coche estaba partido por detrás"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Tal y como informamos, Alejandro Nieto y Tania Medina sufrieron un robo el pasado sábado 3 de agosto mientras disfrutaban con su hijo en un parque acuático. El programa 'TardeAR' contactó durante la tarde del lunes 5 de agosto con el segundo clasificado de 'Supervivientes All Stars' para preguntarle por los detalles de lo ocurrido, más allá de lo que ya explicó en sus redes sociales.

Alejandro Nieto explica cómo quedó su coche tras el robo en 'TardeAR'

, es un parque acuático y digo: 'pues lo dejo aquí'. Cuando volví sobre las seis vimos que el coche estaba partido por detrás. Estaba en shock se llevaron la maleta de Tania completa, la mía y la de mi hijo", ha relatado Nieto en el magacín de Telecinco. El gaditano ha explicado cuál fue la parte más dura de la situación: "".

Alejandro Nieto también ha enumerado algunos de los objetos de valor robados: "La alianza de oro en '¡De viernes!' la tenía puesta, una cadena de oro y una alianza, aparte de la ropa, los AirPods...". No obstante, ha señalado que Medina ha sido la más agraviada: "Tenía una cámara de fotos, un montón de movidas de maquillaje". "2000 su maleta, 1200 la mía y 500 la de mi hijo", ha aproximado Nieto los costes de las pérdidas.

Su agradecimiento a Marta Peñate

A las pérdidas, el ganador de 'Supervivientes 2022' ha sumado objetos con valor más allá de lo material: "Me han quitado mi cartera con mi documentación, fotos de mis padres de jóvenes, de mi hijo recién nacido cosas que no voy a recuperar". Además, la amistad entre Nieto y Marta Peñate ha traspasado el reality, ya que la superviviente que se hizo con la victoria acogió a su compañero y a su familia en su casa. "Me dejó un dinero porque el sueño de mi hijo era ver el Bernabéu", ha añadido el que fue Míster España sobre la amabilidad de Peñate.