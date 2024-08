Sofía Suescun da plantón a '¡De viernes!' y Marta Peñate explica el origen de su enemistad

Por Joan Centelles Martínez |

Marta Peñate fue uno de los platos fuertes del programa de este 2 de agosto de '¡De viernes!'. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se sentaba en el plató del programa de Telecinco para seguir hablando de todos los frentes que tiene abiertos tras su paso por el reality, especialmente los relativos a Sofía Suescun. Lo hacía tan solo un día después de intentar limar asperezas con ella en el debate final, algo que no dio muy buenos resultados y terminó con Peñate abandonando el plató.

Marta Peñate y sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' en '¡De viernes!'

En su entrada al programa,. Además de Adara Molinero , que no pudo asistir al programa porque estaba de viaje, la que daba plantón al espacio presentado por Santi Acosta Beatriz Archidona era, precisamente, Sofía Suescun. La tercera finalista del reality de supervivencia. "Nosotros la hemos invitado y no ha querido asistir", explicaba Archidona ante la ausencia de Suescun.

"Anoche te vimos realmente dolida con Sofía, no sé si después del debate pudiste hablar con ella o no", le preguntaba Acosta a Peñate al iniciar el programa, a lo que esta respondió que sí que habían hablado "algo". Más tarde, durante la entrevista, la invitada habló largo y tendido de la enemistad con su compañera, entrando en detalles del origen de su mala relación. "Nunca lo conté por miedo, pero ya tengo el premio en mi casa, el pescado está vendido y me lo he ganado yo", comenzaba justificándose, antes de narrar la historia que también implicaba a Logan Sampedro.

El origen

"Estaba Logan en el mar y ella me dijo: 'Marta, vete a Logan y pregúntale qué pasó entre él y yo y que cuánto le gusté en nuestra edición' y cuando estés hablando con él, me llamas", contaba Marta sobre lo que le pidió su compañera en su día. "Fui a Logan y le pregunté, 'Sofía del 1 al 10, ¿cuánto te gustó?' y me dijo que 10. Luego llamé a Sofía y me preguntó que de qué hablábamos. Tras contárselo, la tía coge y me suelta: 'Ay Marta, qué enrevesada eres. Cómo te gusta indagar. Yo estoy muy feliz con mi Kiko'", continuaba explicando. "Yo me quedé con cara de gilipollas. En mi respuesta ni siquiera la vendí. No lo entendí".