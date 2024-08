Marta Peñate desvela en qué se gastará el premio de 'Supervivientes All Stars'

Por Joan Centelles Martínez |

Poco más de un mes después de que diez concursantes que hicieron historia en 'Supervivientes' partieran de nuevo rumbo a Honduras, la edición 'All Stars' terminó con Marta Peñate como flamante ganadora el pasado 29 de julio. Después de haber participado en hasta ocho realities, entre ellos 'Gran Hermano 16', 'La isla de las tentaciones' o 'La casa fuerte', la canaria por fin estrenó su palmarés con este primer triunfo en el concurso de supervivencia.

Tony Spina y Marta Peñate en la final de 'Supervivientes All Stars' desde Honduras

La concursante consiguió imponerse ante Alejandro Nieto (aunque en aquella ocasión él se llevó la victoria). A diferencia de la edición estándar, en la que el ganador consigue 200.000 euros,. Contenta también con esta cifra, la superviviente ya ha desvelado cuáles son sus futuros planes con el premio.

Según ha asegurado a los micrófonos de Gtres, su intención es la de compartirla con su pareja, Tony Spina, que ha sido su gran apoyo durante todo el concurso y se trasladó hasta Honduras para vivir con ella la final. "El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casa, cositas que tenemos pendientes...", ha expresado.

Su deseo de ser madre

Al premio ya hizo referencia en una ocasión cuando se abrió en canal para hablar de los fallidos tratamientos de fertilidad a los que se había sometido: "El dinero me da igual. Hay casos de mujeres que desgraciadamente no lo consiguen. Antes hablaba del tema este y lloraba. Es la primera vez aquí estando débil que no he llorado hablando del tema". Precisamente se trata de un asunto que ha sido protagonista de muchos enfrentamientos durante el concurso, a raíz del comentario que lanzó Kiko Jiménez en un debate de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'.