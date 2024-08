Alejandro Nieto sufre un robo en sus vacaciones: "Me han dejado sin calzoncillos"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Alejandro Nieto ha aprovechado que tras 'Supervivientes All Stars' su mujer, Tania Medina, y su hijo estaban en Madrid para ir al parque acuático Aquopolis: "Voy a dejar el móvil en un sitio secreto para poder disfrutar". No obstante, finalmente lo que le han robado no ha sido el móvil, sino todo lo que tenía dentro del coche: "Me han partido el coche, se han llevado todas las cosas, todas las maletas".

Alejandro Nieto y Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars'

. Me han robado todo, tenía mi oro, mis gafas, a mi niño le han robado la Nintendo, a Tania le han robado bolsos", ha relatado Nieto la retahíla de objetos personales que ha perdido en el robo. ", incluso a mi cartera con moneditas de todos lados, mi reloj, una pulsera que me compré en Santorini, son cosas que ya no me las va a devolver nadie", ha continuado Nieto el recuento de las pérdidas.

Además, Marta Peñate ha demostrado que tras el reality que le ha llevado a la victoria su amistad con Nieto seguirá en activo: "Estoy aquí en casa de Marta, que se ha portado de puta madre mi Martita". El superviviente 'All Star' está muy agradecido con su compañera: Darle las gracias a Marta Peñate que nos ha acogido en casa, después hemos ido a cenar al restaurante de Tony Spina, que estaba buenísimo todo, pero no tenía ni ganas de comer".

Vacaciones arruinadas

El que fue Míster España ha utilizado la fe para superar este momento tan duro: "Pienso que hay un Dios ahí muy arriba que todo lo ve, que ya nos devolverá todo lo que tenga que devolvernos, y a esa persona que nos ha robado sinceramente te deseo lo peor". Por último, Nieto ha relatado su miedo al haber perdido documentos como el DNI o las tarjetas sanitarias y su pareja Tania Medina lo describe como que se ha quedado "desnudo".