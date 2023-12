Alessandro Lecquio rompe su silencio sobre Ana Sandra: "Si es hija de mi hijo, yo soy su abuelo"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El lunes 18 de diciembre, Alessandro Lecquio aprovechó su colaboración en 'Vamos a ver para desvelar que Ana Obregón le mandó un mensaje invitándole al bautizo de Ana Sandra. Sin embargo, el colaborador del formato de Telecinco prefirió no aceptar y no respondió a la madre de su hijo Álex Lecquio. Tras esta intervención, ha salido publicada una entrevista de la actriz y presentadora en la revista ¡Hola! en la que habla del evento y en la que responde a su expareja.

Ana Obregón en 'Joaquín, el novato'

Al igual que el lunes se recogieron las imágenes del bautizo en el programa de Telecinco, este miércoles. "Me entristece mucho por Aless, lo veo como un desprecio hacia él. Pero, en fin, cada persona es como es.", ha compartido el formato recopilando las palabras de la protagonista de ' Ana y los siete '.

Tras la emisión de la pieza, el hispano-italiano ha tomado la palabra para explicar por qué no respondió al mensaje de la madre de su hijo: "Es cierto que nos escribió y es cierto que yo, como dije el otro día, no contesté porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro".

Lecquio admite ser el abuelo de Anita

Una vez escuchadas estas palabras, Joaquín Prat le ha preguntado a su compañero que si es el abuelo de Ana Sandra y el colaborador ha querido dejar clara su postura: "Yo no quiero entrar en esta historia. De verdad, ya lo he dicho muchas veces, yo prefiero no entrar. Obviamente, si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, de eso no queda ninguna duda". Además, ha afirmado que no cree que Ana Obregón se haya expresado bien a la hora de decir que su actitud puede ser un desprecio hacia su hijo Álex Lecquio.

El colaborador ha aclarado que no quiere responder a la madre de su hijo cada vez que conceda una entrevista: "Trabajo en un programa, me siento como en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cuál es mi postura". "Si yo hago algo, va a ser de puertas para dentro, no de puertas para fuera. No tengo por qué exhibirme", ha declarado Lecquio, quien también asegura que no se sabrá públicamente si conoce o no a Anita "a no ser que lo cuente Ana Obregón".