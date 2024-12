Por Pablo Fernández Pérez |

Las preguntas sobre sexo y dinero de 'La revuelta' ya se han convertido en todo un clásico. Da igual el invitado, siempre van a interesar, aunque haya algunos datos que sorprendan más que otros. Eso sí, no todos los famosos las aceptan de la misma forma o con la misma naturalidad. En este caso, ha sido Álex de la Iglesia el que ha tenido que contestar y no ha sido de los que lo han puesto fácil.

Álex de la Iglesia en 'La revuelta'

"¿Por qué?", preguntaba Broncano, a lo que el director respondía: "Porque me agobio, porque mis hijas ven el programa". En ese momento, el presentador se cuestionaba si el invitado llevaba ocho años sin venir por esa pregunta, y él contestaba: "Porque me acojono". Más tarde, aseguraba que "preferiría que no fuera un tema de conversación", y Broncano le decía: "No depende de mí, Álex, es una cosa que me pide el Ministerio de Interior"

No se libró del todo

No obstante, a pesar de la insistencia de Álex de la Iglesia en librarse de las preguntas, no consiguió cumplir su objetivo. En la pregunta del dinero dio una respuesta sorprendentemente baja, algo que, según explicó, se debía a una reciente compra muy cara de una figura de Snoopy. Por otro lado, en la pregunta del sexo, aprovechó para hacer broma de la situación y de su físico para, así, evadir una repuesta clara: "Soy un montón de grasa en movimiento".