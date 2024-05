Max cancela '30 monedas' y deja a la serie de Álex de la Iglesia sin temporada final

Por Beatriz Prieto |

Más de medio año ha transcurrido ya desde que '30 monedas', la serie de Álex de la Iglesia para Max, estrenase su segunda temporada. No obstante, ha sido este lunes 20 de mayo cuando el propio director ha tenido que transmitir la peor de las noticias para los fieles seguidores de la serie: Max ha decidido no renovarla por una tercera y última temporada.

, comenzaba De la Iglesia, a través de su cuenta en la red social X, donde también desveló que la decisión se había tomado a pesar de que, al igual que el hecho de que "la historia fue concebida desde el principio como una trilogía" que, ahora, se quedaría incompleta.

"'30 monedas' es parte de mi vida. Voy a hacer lo imposible por terminarla", se comprometía el director, en un mensaje en el que recibió el apoyo de muchos de los espectadores que habían disfrutado de la ficción que él mismo ha dirigido y coescrito junto a Jorge Guerricaechevarría, con Eduard Fernández en el papel protagonista del padre Vergara y un elenco formado por actores como Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez o Pepón Nieto, entre otros.

No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la ultima temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía. 30 monedas es parte de mi vida. Voy a hacer lo imposible por terminarla. #30Coins #30Monedas — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) May 20, 2024

'1992', su próxima apuesta

De la Iglesia recibe así un mazazo en su creciente incursión en la pequeña pantalla: ya en 2008 ya participó en el TV movie "La habitación del niño" y, por entonces, se estrenó 'Plutón BRBnero' que él mismo dirigía. No obstante, no fue hasta una década después cuando el bilbaíno volvió a aventurarse en el mundo televisivo con '30 monedas', cuya cancelación se ha producido poco después de que Netflix confirmase el desarrollo de '1992', miniserie creada junto a Guerricaechevarría. Con Paz Vega y Marian Álvarez al frente del reparto, por ahora esta apuesta no tiene fecha de estreno, aunque ya arrancó su rodaje, y narra una serie de asesinatos en los que siempre aparece "Curro", la mascota de la Expo '92 de Sevilla.