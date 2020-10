Álex García explica su salida de 'La resistencia': 'Estabais faltando el respeto y yo estaba siendo cómplice"

Es poco usual que un programa diario repita al mismo invitado en la misma semana, pero todos sabemos que dentro de 'La resistencia' todo es posible y con Álex García ha ocurrido. La primera fue el lunes 19 de octubre y los espectadores fuimos testigos de que había sido una de las peores entrevistas del formato. El presentador hacía chistes que no convencían al actor, quien cada vez se fue viniendo más abajo y esa entrega careció de ritmo en todo momento, teniendo que entrar Candela Peña a animar el cotarro, y el actor desapareció.

Álex García, en 'La resistencia'

Por ello, el miércoles 21, tan solo dos días después, García ha vuelto al teatro donde se graba el programa de Movistar+ para intentar haber la "entrevista buena", aunque obviamente se centraron en recordar qué es lo que había ocurrido y cómo lo vivieron las dos partes. El actor comenzó agradeciendo que el martes, justo la mañana siguiente de la primera entrega, David Broncano le llamara "humanamente preocupado por la entrevista" y recuerda que el presentador le dijo: "Álex, me da la impresión de que no te has ido contento con la entrevista".

Broncano le llama y le vuelve a invitar

Broncano quiso explicar su relación general con los invitados y cómo es la sensación con la que quieren que se vayan: "Aquí, a veces, saco navajilla, hago chistes ofensivos, pero quiero que el que venga se lo pase bien y diga: 'Joder, la que se ha liado, pero me lo he pasado bien'. Pero yo noté que tú te habías ido mohíno". Por eso le llamó y le hizo la siguiente propuesta: "Se me acaba de ocurrir invitarte a que vengas mañana".

Y ahí se plantó de nuevo, en el escenario donde no había estado a gusto dos días antes. "No estoy del todo relajado", aseguró el miércoles en su segunda visita, pero Broncano ya le advirtió que en esta ocasión la entrevista iba a ser un masaje: "Puedo equivocarme en algo, pero traerte otra vez para putearte... Pero casi seguro que no va a ser".

"No era enfado, era decepción"

"¿Cuando llegaste a casa pensaste que si pillabas al desgraciado ese le crujías el cuello? ¿Qué nivel de enfado tenías?", preguntó Broncano haciendo referencia a sí mismo, a lo que el actor le respondió muy sinceramente: "No era enfado, era decepción. Yo estaba acabando una promo, venía a hablar de 'Antidisturbios'...", y antes de que acabara la frase, el presentador insistió: "Pero llegaste a casa con el morro torcido".

El actor no lo negó y reconoció que sí, que llegó a casa con mal sabor de boca y, entre bromas, dijo que ya entendió por qué el programa se llama 'La resistencia'. "¿Hubo un momento en el que dijiste 'igual me levanto y me voy'?", le preguntó el presentador, a lo que el invitado no dudó ni un instante. "Sí, claro. Cuando lo que está editado... (haciendo referencia a algo que se recortó en edición), tocabais un tema de enfermedades y en mi familia no tiene gracia. El chiste era gracioso, pero me cayó encima. (...) En ese momento pensé: 'Están faltando el respeto y yo estoy siendo cómplice de esto, pues me voy. Vete de aquí antes de liarla'". Broncano recordó la cara que puso el actor al escuchar el chiste y añadió: "Sí, yo lo vi, lo que quedó luego de entrevista ya fue como hablar con un muñeco".