David Broncano y Mario Casas compiten por ver quién ha mentido sobre su verdadera altura en 'La resistencia'

Mario Casas ha visitado por cuarta vez 'La resistencia' para presentar su nueva película, "No matarás", y lo ha hecho de la mano de la coprotagonista del film, Milena Smit. Era la primera vez que la joven visitaba el programa y estaba visiblemente más cortada que Casas, que desde el primer momento comenzó a bromear con David Broncano. El presentador quiso saber cuánto medía el actor, que respondió que se encontraba en torno a 1,82 metros. Una información que no convenció al conductor de 'La Resistencia' ni a Milena Smit y que hizo que Casas quisiera demostrar que no mentía.

David Broncano mide a Mario Casas en 'La Resistencia'

"Ahora lo comprobamos", dijo el actor levantándose de la silla muy convencido y situándose al lado del presentador para comparar sus respectivas alturas. Al colocarse uno al lado del otro, no se apreciaba muy bien una gran diferencia entre ambos. "Me estoy dando cuenta de mido lo mismo que tú", comentaba el protagonista de 'Instinto'. "No mides 1,86", le respondía muy ofendido Broncano, que quería dejar claro que él era más alto.

El presentador se hizo con un metro para verificar la altura real del actor. "Salvo que esto sea algo que va en contra de tu intimidad y no quieres que se sepa tu altura real", le tentaba Broncano. Casas se ha mostrado dispuesto a medirse y aclarar las dudas, pero con la medición se ha demostrado que medía menos de lo que él afirmaba: 1,80 metros. "Con el tupé 1,84", bromeaba Broncano.

Broncano también exageraba

Milena Smit propuso entonces que Casas midiese a Broncano para comprobar que él tampoco mentía sobre su altura. El presentador había afirmado que medía 1,86, pero el dato que daba el metro desmentía esta información (1,83) y demostraba que, o ambos habían exagerado y habían añadido unos centímetros más a su verdadera altura o la cinta métrica era defectuosa. Desde el programa bromearon con que parecía una competición por ver quién la tenía más grande.

Casas se lleva el ordenador de Broncano

Más allá de la surrealista competición por demostrar quién mentía acerca de su altura, hubo otros momentos divertidos a lo largo de la entrevista. Uno de ellos se produjo cuando Broncano quiso regalarle algo a Casas por haber visitado hasta en cuatro ocasiones el programa, al igual que hace 'El hormiguero' con sus invitados más veteranos. "Llévate lo que quieras", afirmó el presentador, que no esperaba que el actor pidiera "el ordenador, pero con la web cam y los cables". "Qué zorro", bromeó el de Jaén, que tuvo que darle su portátil a Casas.