Por Redacción |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' ha formado parejas como la de Álex Girona y Gabriella, que a pesar de que salieron juntos de República Dominicana, en España se les complicaron las cosas, ya que ella se acostó con Miguel, uno de los tentadores de la temporada, sin llegar a comprometerse con el ex de Marieta Díaz. Sin embargo, y después de que Álex volviese con Elena, su novia anterior a Marieta, Gabriella y el Elche se han dado otra oportunidad y ya llevan cuatro meses juntos.

Álex y Gabriella en 'La isla de las tentaciones'

Fue el 3 de abril de 2024 cuando Gabriella protagonizó una polémica machista tras hablar sobre los roles de género. "Yo soy muy antigua, entonces pienso que las mujeres hay cosas que no pueden hacer. (...)Que podemos trabajar, sí, claro que sí, porque olé nuestro toto, ¿no?", soltaba la soltera de 'La isla de las tentaciones 7'.

Estas declaraciones no tardaron en provocar cientos de reacciones en redes sociales. Tantas que el propio Álex Girona ha salido en defensa de su novia, echando más leña al fuego y dándole la razón. "Creo que se ha expresado mal, pero tiene toda la razón del mundo. Decidme cuántos cuidadores, limpiadores hay hombres. Y ahora decidme cuántas mecánicas, mineras, electricistas hay", soltaba el ilicitano.

Fuera de lugar

"Cuando tú llamas para que te traigan una botella de butano, ¿quién te la trae? El butanero. Y cuando llamas para que te limpien la casa, ¿quién viene? Una mujer, de toda la vida. Y es así, no lo vais a cambiar. Dejad de tanto hate y tanto bombo, porque pensáis igual. Y con esto, no quiero decir que una mujer no esté capacitada para trabajar en una mina, ni que un hombre no esté capacitado para limpiar. Los hay, pero por norma general, no", terminaba de contar Álex Girona.