Por Beatriz Prieto |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' sumó su octavo programa la noche del miércoles 21 de febrero, en Telecinco, en el que el equipo reunió cara a cara a Marieta Díaz y Gabriela, la soltera que se había acostado con su novio Álex Girona. Un encuentro de diez minutos, supervisado por Sandra Barneda, que estuvo cargado de tensión entre ambas mujeres.

Gabriela y Marieta, cara a cara en 'La isla de las tentaciones 7'

Tras sorprender a la valenciana con un aviso por megafonía, la presentadora se reunió con ella lejos de la villa, donde, confesaba la soltera, a quien Marieta replicó que, en referencia a las imágenes que había visto de ella con su novio, en la cama. Fue entonces cuando Barneda dejó claras las reglas del encuentro: tenían diez minutos para que Marieta resolviera sus dudas, pero

Lo primero que quiso saber Marieta era si su novio la había echado de menos, a lo que recibió una respuesta afirmativa, además de que Gabriela aseguró que se había resistido a la tentación. "No se ha resistido en nada, vio mi beso y te ha cogido para lo que te ha cogido, porque es vengativo", contradijo la valenciana, quien defendió que "yo no le doy guarreo", al contrario que la soltera. "Me dijo que eras un poco sosa en la cama", coincidió Gabriela, para después echar en cara a Marieta que "lo has hecho fatal y me hiciste un favor porque cayó en la tentación".

"Tiene miedo"

Marieta acusó a Gabriela de ir detrás de todos los chicos y "como no caía ninguno, cogiste al más débil de mente, que es mi novio, despechado y vengativo". No obstante, la soltera se mostró muy segura sobre Álex: "Ha sido sincero conmigo en todo momento y estoy muy tranquila. Ella tiene miedo de que me lo pueda llevar para Murcia". Asimismo, Gabriela tuvo ocasión de negar que conociera a Álex antes del reality, lo que no evitó que Marieta defendiera que él sí la había visto fuera "y te tenía ganas".

?? Like si tú tampoco te esperabas esa respuesta ????



????? #LaIslaDeLasTentaciones8

???? https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/XxDPbxWS3z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 21, 2024

Ni la UFC planeó mejor careo que este ????



????? #LaIslaDeLasTentaciones8

???? https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/OZqz0b5KME — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 21, 2024

"Tú has caído de primeras, él te respetó. Te digo lo que viví, ha estado conmigo en la cama y me dijo que no dormiamos juntos porque ponía la mano en el fuego por ti", defendió además la soltera, ante una incrédula Marieta. "Se ha olvidado de mi nombre desde el minuto uno", replicó la valenciana, quien se despidió con un "a ver cuánto duráis". "A lo mejor más que tú", soltó Gabriela, cuyas palabras no calaron en Marieta, quien quería "ver a mi novio y que me diga que tiene una conexión" con la soltera.