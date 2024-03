Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 27 de marzo, Telecinco emitió una primera parte de un debate final de 'La isla de las tentaciones 7', en cuyo arranque se emitió el esperado reencuentro entre Marieta Díaz y Álex Girona, ocho meses después de la grabación de la edición en República Dominicana. Una reunión en la que no solo estuvo presente la expareja, sino también Gabriela, quien desveló lo que había ocurrido entre ella y Álex después de que abandonaran juntos el reality.

Marieta, Álex y Gabriela, cara a cara ocho meses después de 'La isla de las tentaciones 7'

Marieta fue la primera en mantener una conversación a solas con Sandra Barneda . La valenciana contó cómo, después de mostrarse "enamorados" en el avión de vuelta a España,y, tan solo "veinticuatro horas después,. Y cuarenta y ocho horas después, se acostó con él", algo que ella misma hizo apenas un día más tarde.

Asimismo, Marieta desveló que, tiempo más tarde, retomó su relación con Álex "durante un mes, pero todo fueron machaques. Me dijo de todo y lo dejamos". El valenciano ocupó entonces el lugar de su exnovia, cuya versión matizó al asegurar que había sido Marieta quien "me pedía besos pero yo no quería" antes de su breve reconciliación. "Con Gabriela hablaba de vez en cuando, pero se fue enfriando", confesó Álex.

¿Qué pasó con Marieta y Álex al salir de la isla?



Idas y venidas

La pareja recibió entonces a Gabriela, quien defendió junto a Álex de las críticas de Marieta por su efímera "relación": "Salimos del programa con la condición de conocernos fuera, pero no salimos en plan relación de vamos a casarnos". Además, al hablar de su distanciamiento con Álex, la soltera explicó que "salí del programa y me di cuenta de la realidad, de que no estaba preparada para tener una relación". Fue entonces cuando, tras salir "de fiesta, conocí a Miguel y nos fuimos al hotel. Solo coincidimos esa vez, es muy amigo mío".

Tras la marcha de Gabriela, el reencuentro concluyó con Álex y Marieta confesando que tenían sus respectivas parejas. De hecho, el valenciano había vuelto con la chica a la que le fue supuestamente desleal con la valenciana. No obstante, la llegada de Álex a plató, en pleno debate, destapó otro giro en sus relaciones amorosas: el valenciano se había separado de su pareja por sus, según él, excesivos celos y sus reproches a raíz de lo que había visto en el reality de él y, actualmente, había retomado su relación con Gabriela.