El miércoles 13 de marzo, Telecinco emitió el desenlace de 'La isla de las tentaciones 7'. Tras conocer las decisiones de tres de las cuatro parejas que quedaban en el reality, el cara a cara entre Álex Girona y Marieta Díaz fue el encargado de poner el punto final tras sus mutuas deslealtades. El reencuentro estuvo cargado de tensión, pero también de momentos de risa, de flirteo entre la pareja y hasta de llanto juntos, y culminó de un modo totalmente inesperado: Álex plantaba a Marieta y para apostar por su relación con Gabriela.

Marieta presencia el reencuentro de Álex y Gabriela en el final de 'La hoguera de las tentaciones 7'

Como era de esperar, los reproches entre ambos no se hicieron esperar, después de que Marieta le negara el abrazo a Álex a su llegada a la hoguera, cuando comenzaron a repasar sus respectivas deslealtades con Sergio y Gabriela., aseguraba Álex, a quien Marieta echaba en cara que fuera "vengativo". Todo ello, después de que ambos inclusoante una perpleja Sandra Barneda , que también presenció como ambos

"Necesito una persona que me dé cariño. Si tú no me lo das, no puedo", se quejaba Álex, momento en el que Marieta admitió que "tiene razón" antes de romper a llorar. La valenciana explicó entre lágrimas que "me esfuerzo todos los días por darle cariño, pero no es que no me salga, es que no sé darlo". Una situación a la que Álex añadió una emotiva y cariñosa confesión: "Me das un abrazo tan pocas veces que, cuando lo haces, se me para el mundo". Ambos se abrazaban en medio del llanto y las disculpas de Marieta, a quien Álex recordó que "lo he dejado todo por ti. Si no es suficiente, lo siento, pero hago lo que puedo", tras lo cual se disculpó también con ella.

"A ver si me invitáis a la boda"

"Me he dado cuenta de que tenemos muchas carencias, que tendríamos que empezar de cero, pero solo sé que te quiero", se lamentó Marieta quien, de hecho, eligió abandonar el reality con Álex. No obstante, a pesar del emotivo momento que habían compartido, el valenciano se mantuvo firme: "Creo que no puedo perdonar todo lo que has hecho, que me faltan muchas cosas contigo, más de las que pensaba". "Lo siento mucho, pero hay personas que sí me valoran y me dan lo que necesito y a las que quiero seguir conociendo. Me voy con Gabi", anunció Álex, sentenciando su relación.

"Hasta el último momento, haciéndome daño", atacó una seria Marieta, que presenció como Gabriela se reunía con su ya exnovio. "Yo os deseo lo mejor, pero esto me parece ridículo", lanzó la valenciana, antes de retirarse mientras la "soltera" aceptaba irse con Álex. No obstante, Marieta no tardó en volver con un aviso a la nueva "pareja" de su ex: "Mi novio es un dependiente emocional, no sabe estar solo. Eres la chica que le ha dado cariño, pero pronto te va a dar la patada". "De todas maneras, si os va bien, me voy a sentir muy orgullosa de que esto te haya valido la pena. Que seáis muy felices y a ver si me invitáis a la boda", remató Marieta.