La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' todavía no ha echado el cierre debido a la emisión de los últimos debates finales. Para quien sí que ha supuesto el final es para Álex Girona, Marieta Díaz y aquellos que se relacionaban con ambos, ya que ella ha dado el salto desde el helicóptero para ser concursante de 'Supervivientes 2024'. Sin embargo, ha sido la novia de Álex quien ha creado polémica en redes sociales por unas declaraciones totalmente fuera de lugar.

Marieta, Álex y Gabriella en 'El debate de las tentaciones'

Gabriella, la tentadora que terminó enamorando a Álex y que mantiene una relación con él, concedió unas palabras a El Nazarillo de Tormes con un marcado tinte machista. ". O sea, hay cosas que pueden hacer que los hombres no, y al revés. Entonces pienso también que", respondía a la pregunta de si las mujeres tienen menos derechos que los hombres en España.

"Las mujeres directamente son más de... Suena machista, pero son de limpiar, de hacer cosas de criar hijos... Que podemos trabajar, sí, claro que sí, porque ole nuestro toto, ¿no?", continuaba. "Estamos muy modernizadas, pero hasta cierto límite. Yo no me voy a poner a trabajar de albañil, entonces hoy en día pienso... Bueno, hoy en día y lo he pensado toda mi puta vida. A mí me encanta tener mi marido que me mantenga".

La disculpa de Gabriella

El vídeo ha corrido como la pólvora por X, donde rostros de 'La isla de las tentaciones' como Naomi Asensi o Fani Carbajo lo han compartido, impactadas por sus palabras. Mientras, el autor del vídeo ha publicado una historia de Instagram en la que escribía que "la peña en redes se cree todo lo que ve y oye", lo que deja atisbar la duda de si la grabación era un montaje únicamente para crear polémica y conversación. No obstante, la propia Gabriella ha pedido disculpas por el vídeo para paliar sus palabras, ya fueran estas realizadas en broma o en serio.

"Quiero pedir disculpas públicamente por los comentarios desafortunados que hice en una entrevista que me hicieron el otro día en las fiestas de mi ciudad", escribía en su perfil de Instagram. "En ningún momento pensé que podían llegar tan lejos mis palabras y siento haber podido ofender a tanta gente. Esa no es ni de lejos mi verdadera posición ni mis pensamientos en relación a los derechos de las mujeres". Para terminar, concluía: "Reitero mis disculpas más sinceras y espero que todo se quede en un malentendido".