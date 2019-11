Alexandra Jiménez, Mario Casas y Aura Garrido protagonizarán 'El inocente' en Netflix

La apuesta por la ficción española en Netflix no cesa y es que la plataforma de streaming ya ultima el inicio de rodaje de 'El inocente', la que será su nueva ficción que empezará a grabarse el viernes 22 de septiembre de la mano de Sospecha Films y Think Studio. Este nuevo proyecto cuenta con Laura Rubirola como productora delegada, con Oriol Paulo, Sandra Hermida, Jesús de la Vega, Eneko Lizarraga y Belén Atienza como productores ejecutivos de la misma y supone la adaptación televisiva del best seller de Harlan Coben con el mismo nombre.

Alexandra Jiménez, Mario Casas y Aura Garrido

Una de las incógnitas sobre este proyecto era conocer el nombre de los actores que iban a protagonizarla. Pues bien, Netflix ha dado ya las identidades de los tres reconocidos intérpretes que se pondrán al frente de la misma. De esta forma; Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez serán los tres rostros que encabezarán el amplio reparto de 'El inocente'. Por ahora no se han revelado el nombre del resto de intérpretes que forman el reparto pero lo que sí está claro es que se ha apostado por tres rostros muy reconocidos y queridos por la audiencia española, algo que obviamente no es casualidad.

Tres rostros muy experimentados

Mario Casas repite con la plataforma tras protagonizar "El practicante", una de sus nuevas películas originales, y lo hace después de haber estado en ficciones como 'Instinto' de Movistar+ y films como "Adiós" o "El fotógrafo de Mauthausen". Por su parte, el fichaje de Aura Garrido coincide con la confirmación que formará parte de la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' y estará en 'Hernán' de Amazon Prime Video. Su último proyecto televisivo fue 'El día de mañana' en Movistar+. Y por último, destacar la vuelta de Jiménez a la televisión tras protagonizar 'Atrapa un ladrón' y 'Hospital Valle Norte'. La hemos podido ver también en infinidad de películas como "Si yo fuera rico" o "Superlópez".

Así es 'El inocente'

Esta nueva ficción de ocho episodios está basada en el best seller de Harlan Coben del mismo nombre que llega de la mano del experimentado director, guionista y productor español Oriol Paulo. En esta, Casas y Aura Garrido interpretan los papeles de Mateo y Olivia, el que parecía un idílico matrimonio que verá como todo se tuerce (por segunda vez en su trayectoria vital) cuando reciben una perturbadora e inesperada noticia que lo cambiará absolutamente todo. ¿Serán capaces de resistir?