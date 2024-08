Por Joan Centelles Martínez |

A pocos días de que comience la nueva temporada televisiva, los programas de televisión ya han comenzado a despedirse de los presentadores sustitutos que se han encargado de los formatos en estas semanas de verano. Ha sido el caso de Alfonso Egea, que se puso a los mandos de 'Vamos a ver' para tomar el relevo de sus presentadores titulares, Patricia Pardo y Joaquín Prat, mientras estos disfrutaban de un merecido descanso.

Patricia Dorronsoro y Alfonso Egea en 'Vamos a ver Verano'

De esta forma, el próximo lunes 26 de agosto. Sin embargo, antes de la vuelta de los presentadores habituales,. Mientras estaba dando paso a un vídeo, su compañera Adriana Dorronsoro irrumpía en plató para entregarle un ramo de flores.

"Estas flores son de parte de todo el equipo de 'Vamos a ver Verano' para decirte lo maravilloso que eres, que eres un excelente profesional y mejor persona, que tienes una luz que nos trasmites siempre a todos y que te queremos. Gracias por ponerlo siempre todo tan fácil. Eres maravilloso", le dedicaba Dorronsoro a su compañero. Ante estas palabras, Egea no podía evitar emocionarse: "El afortunado soy yo. Este equipo es maravilloso. Tengo muchísima suerte de trabajar con gente tan buena".

Bromea con Galdeano

También emocionada ante la despedida de su compañero, Dorronsoro bromeba un poco con Egea. "Oye, qué bonito. Me he emocionado y todo. Me he puesto hasta nerviosa. No me pongo nerviosa ni con Maite Galdeano y me pongo con Alfonso", le expresaba la presentadora. Después del emotivo momento, Dorronsoro lo invitaba a quedarse en el club social, la sección de la que se ha encargado ella durante estas semanas de verano, en el que era el último programa de su compañero al mando este verano.