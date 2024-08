Por Alejandro Burrueco Marín |

'Vamos a ver' ha comentado la noticia de las imágenes de José María Almoguera besándose con una mujer mientras Carmen Borrego estaba presente en el plató. La colaboradora ha salido en defensa de su primogénito cuando algunos compañeros han categorizado las fotografías como un montaje orquestado por él mismo: "José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo a lo bonzo que mi hijo no ha llamado a la prensa".

Carmen Borrego defiende a su hijo José María Almoguera en 'Vamos a ver'

", ha explicado Borrego en el espacio de Telecinco sobre las exclusivas que ha acumulado su hijo este último año. También ha aclarado las palabras de Terelu Campos en ' ¡De viernes! ' sobre su reconciliación: "La situación es la misma.. Estaría bueno que no hablara con su tía, y la tía con su sobrino, nada más".

Por su parte, Nuria Chavero ha aprovechado para preguntar por su hija: "Te iba a preguntar que, incluso, hemos visto a tu hija guapísima... Si con su hermana también tiene esa buena relación, si no se han distanciado entre ellos por lo que ha pasado contigo". "Eso no te lo voy a contestar, mi hija no es pública. Ella es abogada, no le interesa esto y no la quiero meter en la ecuación", ha cortado Borrego a la colaboradora.

¿Carmen Borrego se harta del foco?

"No te digo ni sí, ni no. Te estoy diciendo que la saco de la ecuación porque ella no quiere y lo respeto", ha continuado la hija menor de María Teresa Campos para evitar más preguntas relacionadas. De hecho, las constantes preguntas de sus compañeros han terminado por hartar a Borrego, que estaba en el programa como colaboradora, aunque el tema le tocara de cerca: "¿Esto qué es, una exclusiva, una entrevista?".