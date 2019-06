'Allí abajo' cierra su quinta y última temporada con un discreto 12,6% de media

Iñaki y Carmen junto a su hija, en 'Allí abajo'

Arranca con gran dato pero se mantiene muy discreto

Audiencias de la quinta (y última) temporada de 'Allí abajo' en Antena 3 Nº capítulo Fecha Espectadores Share 1. La nueva Híspalis 19/03/2019 2.695.000 17,9% 2. Recursos inhumanos 26/03/2019 2.302.000 14,3% 3. Naranjas de la China 02/04/2019 2 078 000 12,8% 4. Make Castrofidel great again 09/04/2019 2.164.000 13,7% 5. Botify 07/05/2019 1.664.000 10,7% 6. Escape Room 14/05/2019 1.632.000 10,4% 7. Sangre azul, sangre roja 21/05/2019 1.760.000 11,2% 8. Rescate en Igueldo 28/05/2019 1.708.000 10,9% 9. No mires 04/06/2019 1.671.000 10,9% 10. Cuqui Low Cost Wedding 11/06/2019 1.915.000 12,8% Media Marzo - Junio 1.959.000 12,6%

Empieza sin competencia, pero luego se complica

La temporada menos vista

Antena 3 sorprendió a muchos con la renovación por una quinta temporada de ' Allí abajo ' tras la bajada de audiencia en la cuarta. Eso sí,y acortando esta tanda a tan solo 10 episodios, la más corta de todas. Aun así, no parecía ser la última, ya que pretendían que con todas estas modificaciones empezara una nueva etapa. Sin embargo, el 25 de marzo, con tan solo un capítulo emitido, Atresmedia confirmaría que esta sería la temporada final de esta ficción.A lo largo de los 10 capítulos que han conformado esta quinta y última temporada, emitidos entre marzo y junio de 2019, la serie protagonizada por María León Jon Plazaola ha registradoque han acompañado a estos personajes cada martes con su emisión.El arranque de esta quinta temporada consiguió unos datos que mejoraron los de gran parte de los capítulos de la anterior. Con la expectación de ver cómo era el reformulado 'Allí abajo', el 5x01 fue. Sin embargo, a partir del segundo episodio caería más de 3 puntos y ya no volvería a contar con más de 2,5 millones.El parón de casi un mes que sufrió la temporada entre el cuarto y el quinto capítulo no sentó bien a la serie. Ya se mantendría por debajo de los dos millones de espectadores y rondando entre el 10% y el 11%., datos cercanos a los apuntados con el 5º y 9º episodio.'Allí abajo' estrenaba su quinta temporada sin productos muy fuertes al frente. Telecinco seguía con los discretos datos de ' Secretos de Estado ', Cuatro continuaba con el escueto share de ' Bake Off España ' y laSexta y La 1 apostaban por el cine. Por ello, el estreno de la serie de Antena 3en el resto de la temporada. Coincidiendo con el segundo episodio, La 1 estrenaría la séptima edición de ' MasterChef ', que lideraría en las siguientes entregas.Tras un parón tras su cuarto capítulo debido a distintos debates electorales, la serie regresaría casi un mes después y se vería enfrentada a ' Supervivientes: Tierra de nadie ' en Cuatro, que se mantendría líder hasta el final de la temporada. Así,y empatando, en casi todas sus ocasiones, con 'MasterChef' en el número de espectadores.Antena 3 apostó por hacer cambios en la quinta temporada de 'Allí abajo' empezando una nueva etapa. Sin embargo, los datos no parecieron ser suficientes por lo que se decidió poner punto y final con esta tanda de capítulos. Respecto a la temporada anterior,· Primera temporada: 4.283.000 y 22,5%· Segunda temporada: 3.170.000 y 18,3%· Tercera temporada: 3.144.000 y 19,9%· Cuarta temporada: 2.241.000 y 14,4%· Quinta temporada: 1.959.000 y 12,6%