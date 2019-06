Asun ('First Dates') defiende que el mejor sexo es a los 40: "He descubierto que soy multiorgásmica"

Julián y Asun llegaron a 'First Dates' con las ideas muy claras y en busca del amor. Lo que quizá no esperaban, sobre todo en el caso de Julián, es que su cita en el restaurante de Cuatro discurriese tan subida de tono. Todavía en el primer plato, ambos comensales valoraron el sexo como una parte fundamental en cada relación, y Asun confesó que se había destapado tras años condicionada por su exmarido.

La cita entre Asun y Julián tuvo su miga en 'First Dates'

"Mi marido me trataba de una manera que me anuló como persona. Yo antes de conocerlo era súper simpática, súper abierta...", lamentaba Asun, orgullosa de cómo ha recuperado su autoestima tras abandonar esa relación tóxica. "Yo creo que el mundo se mueve por el amor y ahora soy yo la que quiere los mimos, los cuidados, las atenciones... y el que no lo haga, puerta", zanjaba la comensal de 43 años.

Profundizando en su salud sexual, Asun aseguró que "la mejor época de las mujeres es a los 40". "He descubierto que soy multiorgásmica", confesaba ante la atenta mirada de su cita. "Increíble, lo he descubierto ahora", continuaba. "No fastidies", exclamaba Julián sin salir de su asombro. "Sí señor. ¡Vivan los 40!", celebraba ella levantando su copa.

Sin miedo a nada

Como cantaba Álex Ubago, Asun camina por la vida sin miedo a nada. Y así se lo hizo saber a su cita. "No tengo miedo a nada. Si tengo que hacer algo, lo hago; y si tengo que probar algo, lo voy a hacer, porque la mejor manera de poder opinar es probando", dejaba claro la comensal, apuntando que ahora se pone "tangas, encajes, picardías...". "Estoy renaciendo", celebró con Julián.

Julián y Asun en 'First Dates'

Sin embargo, lo que parecía una prometedora amistad y quién sabe si algo más, acabó en nada. "Sí, tendría otra cita porque me ha parecido una mujer muy completa, muy sincera, aparte de muy atractiva y que se la ve llena de buenos sentimientos y con ganas de vivir", alababa Julián en presencia de su cita. Pero Asun tenía otros planes. "Creo que no", explicaba. "No es el perfil de hombre que yo busco; a lo mejor en el físico, no es lo que yo necesito en estos momentos".