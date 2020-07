Alonso Caparrós carga contra Terelu Campos: "Ha sido muy prepotente, muy arrogante y de decir 'Aquí estoy yo'"

Tras una larga pero intermitente trayectoria, Alonso Caparrós ha conseguido hacerse un hueco de nuevo en televisión gracias a 'Sálvame', donde poco a poco ha ido ganándose su silla. Sin embargo, se ha pasado por el programa "El trono de sensaciones" presentado por Jordi Anjauma en el canal 8TV y no ha dejado títere con cabeza, desde sus compañeros de programa hasta el universo Campos.

Alonso Caparrós

Durante esta charla, Caparrós ha hecho una importante declaración sobre uno de sus trabajos más recordados. "De joven estaba un poco loco y presentar Furor me dio muchos problemas, le perdí el gusto a querer vivir", ha declarado quien además ha hablado de su propio padre, Andrés Caparrós: "Mi padre ha estado endiosado toda la vida, los artistas antiguos eran más divos, mi padre ha sufrido mucho de ello".

Pero cuando más se ha explayado ha sido al hablar de la familia Campos, momento en el que ha repasado a algunos de sus miembros televisivos. Sobre su expareja, Terelu Campos, la critica y reconoce que no le "gusta como colaboradora, no me la creo", y además la cataloga como "arrogante", "prepotente" y "de decir 'aquí estoy yo'", asegura. Tampoco le gusta su hermana, Carmen Borrego como colaboradora de los programas de Mediaset y considera que "se equivocó con 'Sálvame' al pensar que era la más especial a raíz del tartazo" que se llevó en 'Sálvame Okupa'.

Alonso Caparrós, con el equipo de 'El trono de sensaciones'

Para hablar de la más pequeña de la familia y la última en llegar a la televisión, Caparrós piensa que Alejandra Rubio habría metido la pata al entregarse "con demasiada facilidad a la tontuna, ha entrado como personaje". Según él, es un error no haber estudiado Periodismo y tiene claro que "se arrepentirá de haber dejado los estudios".

Su opinión sobre otros televisivos

Además, Caparrós ha dedicado una parte de la entrevista para opinar de un gran número de compañeros presentadores. Define como "tontería" que Josep Pedrerol se enfadara cuando Intereconomía se quedó con el nombre de 'Punto pelota'; llama "cabrón" a Rafa Mora porque "ha pasado la línea de hacer show y ha cruzado conmigo dos veces el límite"; y cree que Belén Esteban podría tener los días contados en la pequeña pantalla: "viene gente pegando por detrás y el tiempo pasa".

Pero ha tenido para más. Por ejemplo, cree que Carlos Lozano ha "desperdiciado una grandísima oportunidad, mezcló ser presentador con personaje", opina que Jaime Cantizano "algo tuvo que hacer para no estar en televisión"; reconoce que Manel Fuentes "siempre es el mismo registro" y se posiciona entre las presentadoras de 'Viva la vida': "Me gusta más con Toñi Moreno que con Emma García. Respecto a la polémica que envuelve a Nacho Vidal también ha hablado Caparrós en la entrevista: "Lo que hizo con el rito del sapo de bufo es una barbaridad, es de locos y para ponerle una camisa de fuerza. Ha muerto una persona y eso es muy serio".