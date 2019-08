Alonso Caparrós regresa a 'Sálvame' tras 14 meses ausente: "En realidad estoy con el agua hasta el cuello"

El viernes 30 de agosto, 'Sálvame' sorprendió con un inesperado regreso, que anunció la presentadora Nuria Marín: el del colaborador Alonso Caparrós. El madrileño volvió al programa de las tardes de Telecinco tras catorce meses ausente, envuelto por los aplausos del público y como un "hijo pródigo", tal y como lo definió la presentadora.

Carmen Borrego, Kiko Hernández, Nuria Marín y Alonso Caparrós en 'Sálvame'

"Estoy muy feliz", reconoció Caparrós mientras saludaba uno a uno a sus compañeros, antes de ocupar uno de los asientos del plató. "No sabíamos nada", confesó Gema López, con una mezcla de sorpresa y alegría. "Hace dos días estaba de vacaciones, no tenía ni idea de esta maravillosa noticia", reconoció por su parte Caparrós, tras recibir los piropos de sus compañeros.

"Uno viene y pone toda la buena cara del mundo, pero en realidad estoy con el agua hasta el cuello y te pones a hacer teatro, y eso cuesta", declaró el colaborador, que describió la noticia de su reincorporación como "un tapón". "Respiré después de meses sufriendo ese estrés con la lucha y me he puesto malo. Estoy felizmente enfermo", bromeó Caparrós, antes de señalar que "era un placer" estar de vuelta en el plató.

"Me dolía tener que irme"

"Cuando te fuiste, fue un día muy emotivo, estuviste bastante hundido, hablabas de crisis en tu pareja", recordó Nuria Marín. "Había muchas cosas que tenía que acabar de asentar y claro, me dolía mucho tener que irme. Pero en ese momento no me sentía capaz de hacer las dos cosas a la vez", admitió el colaborador, quien decidió abandonar el programa en junio de 2018. No obstante, a principios de año, Caparrós ya pidió volver al formato de Telecinco, dado que había sido "el programa más importante de toda su vida".