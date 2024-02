Álvaro Mayo, sobre sus compañeros de 'OT 2023': "Yo era invisible y desde Navidad me trataban diferente"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que 'OT 2023' acabó el lunes 19 de febrero, los concursantes del programa siguen dando mucho de qué hablar gracias a las entrevistas que están concediendo. Por su parte, Álvaro Mayo ha visitado el podcast de David Velduque, llamado 'Sabor a queer', para promocionar su primer single 'Mis nenas' y hablar de cómo ha vivido su paso por el talent musical.

Paul Thin y Álvaro Mayo en 'OT 2023'

El exparticipante de 'Operación Triunfo'con sus familiares: "Yo. Yo no dije nada para intentar hacerme como el que se había portado bien. (...) Tampoco había mucho de qué enterarse". Además, ha afirmado que,: "Yo entré sintiéndome mejor conmigo mismo".

A su vez, ha revelado algo sobre sus compañeros que no había contado hasta el momento: "Lo que sí que noté es que me trataban diferente después de Navidad. O sea, no hubo tampoco nada superheavy porque después es muy difícil mantener algo tanto tiempo, pero es verdad que yo, a lo mejor, al principio era un poquito más invisible para mis compañeros". Sin embargo, ha explicado que esto sucedió porque las familias del resto de concursantes le cogieron cariño.

Sus compañeros se dieron cuenta que podían contar con él como amigo

"Había alguien que a lo mejor no se había parado a pensar en mí en plan como amigo y cuando salieron por Navidad se dieron cuenta de que sí que era como un amigo", ha comentado Álvaro Mayo, quien también ha confirmado que una de las personas con quien le pasó esto fue con Naiara: "Me dijo: 'He hablado con mi familia y te adora, y te dice que muchas gracias por tratarme bien'".

No existió el romance con Paul Thin

Otro de los temas que ha tratado durante la entrevista es el shippeo que ha protagonizado junto a Paul Thin. Y es que, para desgracia de muchos, el sevillano ha negado que existiera un romance entre ellos: "No es real, evidentemente. (...) Yo lo he dicho, que veo edits y cosas y me lo creo hasta yo. O sea, me da pena porque digo estoy solo, solísimo en el amor y, de repente, ha habido un romance que flipas y me lo he perdido". No obstante, Álvaro Mayo ha asegurado que le ha parecido muy graciosa su falsa historia de amor con su compañero.