'OT 2023' hace balance en su final, con acento en el aspecto tecnológico y la libertad de sus concursantes

Por Fernando S. Palenzuela |

'OT 2023' ha llegado a su fin después de tres meses llenos de música. Naiara se proclamó ganadora en la noche del 19 de febrero con el 49% de los votos, dejando a Paul Thin y Ruslana en segunda y tercera posición, respectivamente. Para poner el broche de oro, Amazon Prime Video y Gestmusic han organizado una rueda de prensa con los seis finalistas y parte del equipo del programa.

Tinet Rubira en la rueda de prensa del final de 'OT 2023'

Chenoa volvía a ser la encargada de conducir esta convocatoria y, para ello,. La cantante explicaba que para ella ha supuesto un auténtico máster, y se ha sentido muy arropada por todo el equipo que hace posible 'OT' detrás de cámaras. La primera de las invitadas a sentarse con ella en el sofá era María José Rodríguez, responsable de contenido de Prime Video en España, quien se atrevía a definir el concurso con una palabra: "Es complicado, yo te diría gratificante... O no.".

"No solo ha cumplido las expectativas, las ha sobrepasado. Cuando vimos la oportunidad de ser la casa de 'OT', no lo dudamos porque encaja en todo lo que buscamos, que es elevar la calidad de nuestros productos", afirmaba la ejecutiva. "'OT' es calidad y ambición, y ser pioneros. Hemos hecho algo que no se había hecho no solo en España, sino en el mundo, con galas semanales y programas diarios en 34 países. Hemos cumplido con creces porque hemos trabajado con un equipo, el de Gestmusic, que tenía el mismo objetivo que nosotros".

Rodríguez ha puesto en el foco en que con la televisión nunca se llega a saber qué va a funcionar y qué no, pero que desde Amazon estaban "convencidos de que iba a ser un éxito". Además, ha añadido: "Ha sido muy bonito ver cómo la gente se ha unido, cómo los de mi generación han vuelto a 'OT' y cómo se han unido generaciones en esta edición". Fuera de los datos, ha señalado que el poder de 'OT' ha sido salir a la calle y conseguir generar conversación. Por último, ha dado las gracias a los 16 concursantes por su "entrega y generosidad", ya que "pedazo temporada habéis hecho", así como a Gestmusic, los profesores y a la propia Chenoa: "Sin ti este programa no hubiera sido igual".

Pioneros en las plataformas

A continuación, era el turno de Tinet Rubira, quien llegaba como responsable de Gestmusic para aportar diferentes datos obtenidos por esta edición. No obstante, indicaba que "el récord más importante" era "abrir las emisiones de entretenimiento a las plataformas", algo que nunca se había hecho: "Con la complejidad técnica que supone hacer un directo en una plataforma, que no están pensadas para hacer directos, esto es un éxito, ya no solo de contenidos, también tecnológico. Estas 80 emisiones no han estado exentas de riesgo, pues cuando tú eres el primero, estás probando".

El productor ejecutivo se deshacía en halagos hacia la labor de la propia Chenoa en estas galas: "La gran triunfadora de 'OT 2023' es Chenoa, le ha costado 20 años llegar aquí, pero ahora este trono es tuyo y nadie lo discute". La presentadora no podía reprimir las lágrimas y aportaba su opinión: "He vivido esto durante tantos meses y esto es algo que solo van a entender entre ellos porque la experiencia es muy profunda y no se va. 20 años después estaba aquí, os miraba a los ojos y os entendía, sabía qué pasaba y os pedía que contarais hasta donde quisierais porque lo importante es la naturalidad", decía a los concursantes presentes en plató. "Lo más difícil de encontrar en televisión es la verdad (...) y en ti lo hemos encontrado. En Chenoa hay muy poca ficción", finiquitaba Rubira.

Rueda de prensa del final de 'OT 2023'

Por último, el responsable de la productora se dirigía directamente a los padres de los finalistas, que estaban sentados en la grada tras ellos: "Se nota el trabajo de los padres y las familias. Tendrán habilidades artísticas, pero lo más potente es que son buenas personas. Poder decir que los 16 son buena gente, eso sí que es un buen casting, que hay que felicitar a Noemí por la parte artística y a vosotros por la parte personal. Tenéis unos grandes hijos".

La rueda de prensa del final de 'OT' también ha querido contar con Masi Rodríguez y Xuso Jones, presentadores de las posgalas y de 'OT al día', respectivamente. "Para mí ha sido lo más bonito en lo laboral y lo que más ilusión me ha hecho. Este programa desde muy pequeñita lo vivía y formar parte de él de esta manera lo he disfrutado mucho", comentaba la streamer desde videollamada. "Cuando hablé con Tinet la primera vez, dije que esto iba a ser un caramelito, pero no sabía que iba a ser tan rico", compartía el también cantante, que, además, pedía que 'OT al día' volviera en la próxima edición.

Noemí Galera completaba las entrevistas individuales con Chenoa haciendo balance de cómo ha sido esta edición: "Ha sido duro e intenso, pero lo hemos pasado bien". "Cada año es diferente, tenemos la rutina de la Academia, pero las personitas que viven dentro cambian y son diferentes. Yo aprendo mucho de ellos cada año. La edad también te da más paciencia y aprendes a gestionar las cosas de otra manera. Ahora no gestionaría según qué polémicas del 17 y del 18 de qué manera", aseguraba.

La directora de la Academia apostaba a que lo más destacado de esta edición ha sido "la libertad con la que se muestran": "Son muy naturales, muy preparados, con mucho talento, muy preparados académicamente. En lo que se refiere a las cosas del hogar lo vamos a obviar porque no he visto una edición como esta. Pero bueno, es una generación diferente".

El turno de los finalistas

Tras estas intervenciones, le ha llegado el turno a los tres primeros clasificados. "Estoy muy contenta, superfeliz. Todavía no me creo lo que está pasando. Estoy un poco triste por ver los vídeos de la Academia y saber que ya no vamos a volver ahí", expresaba Naiara, que comentaba que en ningún momento ha sentido que fuera a ganar: "Sentía que trabajaba mucho, como ellos, pero en mi cabeza no estaba que iba a ganar, era algo muy difícil. Yo disfrutaba cada momento, cada día".

Naiara en la rueda de prensa final de 'OT 2023'

La flamante ganadora achacaba esta sensación a la presión que se vuelca hacia sí misma: "Tengo algo en mí que no me siento suficiente nunca, no me doy el valor que me puede dar otra gente. Yo soy muy crítica conmigo misma, es una lucha constante con querer superarme". Sin embargo, Chenoa la animaba a disfrutar de lo que había conseguido estos meses y todos los años previos que se ha dedicado a cantar en orquestas.

Por su parte, Paul Thin estaba de acuerdo en que la experiencia de 'OT' le había ayudado a encontrar su estilo: "'OT' me ha llevado a conocerme artísticamente y al final he visto dónde me sentía más cómodo y feliz trabajando". "El rock'n'roll no es un estilo de música, es un estilo de vida. Siempre he dicho que tengo un fuego dentro que me mueve y me hace querer estar ahí. No es solo cantar, son muchas cosas. Es mi terapia", indicaba Ruslana, que se mostraba agradecida por todo lo vivido.

Siguiendo con el segundo clasificado, ha surgido el tema de cómo este ha formado parte de un modo tan activo de la producción de sus canciones dentro del concurso: "Me ha hecho muy feliz dentro de la Academia poder participar en mis temas porque lo que más me agrada es crear y me han dado muchas alas aquí dentro". En suma, ha añadido que sería muy beneficioso introducir asignaturas de producción musical en la próxima edición. Noemí Galera ha asegurado que siempre escuchan a los participantes, pero que el caso de Paul ha sido muy concreto. "Lo consideraremos dentro del planning semanal", valoraba. Rubira se sumaba al afirmar que están "siempre con los ojos abiertos en qué reclama la industria", como en el caso de 'OT 2017' cuando introdujeron la composición.

Si esta edición ha destacado por algo, ha sido por el fuerte componente de odio que se ha vivido en las redes sociales, con una polarización tan extrema que ha superado a las ediciones pasadas. "Es muy heavy lo de esta edición, para mí ha sido lo peor con lo que hemos tenido que lidiar desde fuera. Hemos tenido que intentar que (los concursantes) estuvieran ajenos y que al entrar en la Academia no se notara, porque era muy duro", explicaba Noemí Galera, que aconsejaba a los finalistas que relativizaran todo lo que escucharan a partir de ahora.

"Estamos dando espacio a una minoría que hace mucho ruido, pero son muy pocos", defendía Tinet Rubira. "Noemí lo sufre porque está leyendo cosas de gente que ella cuida y es muy duro. Pero no les demos el privilegio de que sean el titular de esto (...) Hay algunos que en su amargor se van a consumir, pero no les demos más cancha". A este respecto, algunos concursantes se pronunciaban sobre la importancia de cuidar la salud mental. "Es muy importante estar seguro de uno mismo y tener el foco en la gente que te quiera. No soy de quedarme con lo que me digan malo, no me sirve de nada", expresaba Naiara. "Ha sido una maravilla el psicólogo del programa y seguiremos en nuestra carrera. No había ido nunca y es lo más normal del mundo", aseguraba Juanjo.