Alyssa Milano tacha de "irrespetuoso" el reboot de 'Embrujadas' por no contar con ellas al ser "muy viejas"

A finales de 2018 se estrenaba en The CW una nueva versión de la serie 'Embrujadas'. La ficción protagonizada por tres hermanas con poderes volvía a la televisión, pero esta vez con protagonistas diferentes y unos cuantos cambios en la historia y en los personajes. Las brujas hermanas Macy, Mel y Maggie sustituían así a las pioneras del "poder de tres", Prue, Piper y Phoebe Halliwell. Este reboot no contó desde el principio con las actrices originales, algo que no ha sentado bien a alguna de ellas, y la que más lo ha hecho saber es Alyssa Milano, que vuelve a cargar contra la nueva 'Embrujadas'.

Milano interpretaba a Phoebe Halliwell en la versión original de 'Embrujadas'

La actriz que interpretó en su día a Piper, Holly Marie Combs, también se pronunció en contra de la serie antes de su estreno, pero ahora ha sido Milano la que vuelve a criticar 'Embrujadas' tras el final de la primera temporada. "El hecho de que no fuésemos incluidas desde el principio es irrespetuoso, creo que todas hubiésemos vuelto juntas para hacer algo. Nosotras creamos ese mundo, habría sido increíble", ha dicho Milano en una entrevista para US Weekly.

En esa misma conversación fue preguntada por la posibilidad de regresar a la serie, a lo que la actriz estadounidense contestó tajante: "Ese barco ya ha zarpado, creo que arruinaron la posibilidad de eso por la forma en la que realizaron el reboot". Además, se muestra dolida porque fueron descartadas por ser "muy viejas". "No entiendo qué tiene de feminista este show que empezó con mal pie", añadió Milano.

Segunda temporada confirmada

The CW no parece estar de acuerdo con las quejas de actrices como Milano o Combs, puesto que continuarán con 'Embrujadas' durante un año más. Sin embargo, la serie ha perdido seguimiento con el paso de los capítulos, dejándose por el camino aproximadamente un millón de espectadores desde el estreno. El último episodio de la temporada se sitúa cerca de los 500.000 seguidores. El próximo otoño 'Embrujadas' seguirá su historia, pero sin esperanzas en que regresen las hermanas Halliwell, aunque a este paso podrían aparecer como enemigas de las nuevas brujas.