Amazon renueva 'Goliath' por una cuarta y última temporada

Amazon Prime Video ha anunciado la renovación de 'Goliath' por una cuarta temporada, que cerrará la serie. La plataforma se despedirá así del drama legal protagonizado por Billy Bob Thornton cuya tercera temporada fue lanzada hace a penas un mes y medio, concretamente el pasado 4 de octubre.

Billy Bob Thornton, protagonista de 'Goliath'

"Estoy encantado de que tengamos otra temporada para contar la historia de Billy McBride. Nuestro último caso abordará una crisis mundial muy actual que afecta a toda una generación, y añadiremos un talento excepcional a nuestro elenco ya de por sí magnífico", dice el productor ejecutivo de la ficción, Lawrence Trilling. "Estoy muy agradecido con todos en Amazon por su apoyo la serie. Jennifer, Steve y Geyer han sido unos socios de ensueño, y Billy Bob es una inspiración constante y he tenido la bendición de trabajar con un reparto y equipo estelar."

La tercera temporada de 'Goliath' presentó a Billy trabajando en un nuevo caso en una Central Valley azotada por la sequía que le enfrentó a un nuevo Goliat: un ranchero multimillonario (Dennis Quaid) y su hermana (Amy Brenneman).

Cambio de ciclo

Según Amazon, 'Goliath' es una de sus producciones originales de ficción más populares aunque, como es habitual, no contamos con datos que lo confirmen. En todo caso, es una de las pocas series que quedan en activo del antiguo jefe de Amazon Studios, Roy Price, que renunció tras ser acusado de acoso sexual y de encubrir a Harvey Weinstein.

La mayoría de series y programas desarrollados en la época de Price ya han finalizado o, como 'The Man in the High Castle', lo harán próximamente. Bajo el mandato de Jennifer Salke, su sustituta, han llegado éxitos como 'The Marvelous Mrs. Maisel' y 'Jack Ryan'.