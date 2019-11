Los creadores de 'Westworld' fichan por Amazon Prime para desarrollar el drama futurista 'The Peripheral'

Con la tercera temporada de 'Westworld' aún pendiente de estreno hasta 2020, los creadores de la exitosa serie de HBO, Lisa Joy y Jonathan Nolan, han recibido un encargo de Amazon Prime para desarrollar una nueva serie para la plataforma, tanto en el aspecto del guion como de la producción: una ficción basada en la novela futurista "The Peripheral", de William Gibson.

Lisa Joy y Jonathan Nolan, creadores de 'Westworld'

Tanto Joy como Nolan ejercerán el papel de productores ejecutivos de este nuevo proyecto para Amazon Prime, a través de su empresa Kilter Films. Un drama que procede de Warner Bros. Television, antes de que Lisa y Jonathan decidieran decantarse por Amazon el pasado mes de abril ante un acuerdo que incluiría una suculenta suma de nueve cifras. Además, el proyecto contará con el escritor Scott B. Smith ("Un plan simple") como showrunner y con el director Vincenzo Natali ("En la hierba alta"), Athena Wickham ('Westworld') y Steve Hoban ("En la hierba alta") como productores ejecutivos junto a Joy y Nolan.

Este proyecto arrancó en manos de la exdirectora de programación de Amazon Studios, Sharon Tal Yguado, quien contribuyó decisivamente al fichaje de Joy y Nolan. De hecho, ambos cuentan con otros proyectos previstos para Amazon Prime más allá de 'The Peripheral', gracias a un acuerdo cuyo valor apunta a aproximadamente 200 millones de dólares. "Estamos encantados de anunciar 'The Peripheral' como nuestro primer proyecto con Jonah, Lisa, Athena y su talentoso equipo en Kilter Films", declaró la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, quien destacó la historia de Gibson requería de un "nivel magistral de talento" para llevarse a cabo. Una nueva etapa que no supondrá un impedimento para Joy y Nolan a la hora de seguir adelante con 'Westworld', producción en la que algunos medios apuntan que continuarán durante otras tres temporadas.

Una visión embriagadora

"Hace treinta y cinco años, William Gibson inventó el futuro. Con 'The Peripheral', nos trae otra mirada. Y su visión es tan clara, embriagadora y aterradora como siempre", afirmaron Nolan y Joy, al hablar de su nuevo proyecto, en una declaración conjunta. "Todo Kilter está increíblemente orgulloso de apoyar la brillante visión de Vincezo y Scott para llevar el trabajo de Gibson a la pantalla", concluyó el comunicado sobre la ficción. Una serie, aún sin fecha de estreno, que cuenta la historia de Flynne Fisher, una mujer que trata de mantener a su familia unida en una olvidada zona de América. A pesar de carecer de un futuro claro en su vida, Fisher es una mujer lista y ambiciosa, aunque condenada, hasta que ese futuro acude a su encuentro.