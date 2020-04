Amor Romeira sufre un desagradable episodio al conectar en directo con un hombre que le enseña el pene

El confinamiento está haciendo que se dispare el uso de redes sociales, puesto que son el principal método para mantenernos en contacto con la gente. Por ello, tanto famosos como anónimos están realizando directos a través de Instagram para poder charlar con sus seguidores e incluso, en ocasiones, comparten directo con otras personas. Pero hay que tener cuidado de a quién eliges para ello.

Amor Romeira

Amor Romeira fue víctima de un desagradable episodio al compartir su directo con el de un seguidor. La canaria, con toda su buena intención, le preguntaba que cómo estaba y de dónde era. Sin embargo, las pretensiones de su seguidor eran muy distintas, y es que en unos pocos segundos bajó la cámara del móvil y le mostró el pene tanto a ella como a todos lo usuarios que se encontraban conectados.

La ex gran hermana rápidamente cortó su conexión, enfadándose notablemente por lo ocurrido: "¡Qué asco, tía!", decía, mientras trataba de buscar las palabras y salir del shock en el que se encontraba. "¿Serás puto guarro cerdo de mierda, hijo de la gran puta, que debería de haberte cogido alguien y grabarte y ahora mismo mandarlo a la policía?".

Preocupación por lo que pueda hacer con menores

Pero los insultos hacia dicha persona no cesaron con ello. Es más, Romeira se mostró muy preocupada de que eso mismo pudiera hacerlo con menores, metiéndose en sus directos y masturbándose frente a ellos. "A saber con cuántas personas que no son mayores de edad y que no tienen noción te presentas en un directo y les recibes con tu mierda de polla, que encima era una polla ridícula, pequeña y asquerosa", contemplaba Amor. "Si fuera que tuvieras un pollón, a lo mejor no te hubiera ni echado y me hubiera puesto a disfrutar con tu máximo pollón, pero es que tienes una polla de mierda, ridícula e irrisoria que sale a la calle a lucirse y se encoge, aparte del frío, de la vergüenza que puede sentir. Porque tienes la polla más fea que he visto en el planeta".