Amor Romeira, indignada por el tratamiento de la transexualidad en 'La Casa de Papel': "No entiendo a Netflix"

La cuarta parte de 'La Casa de Papel' ha vuelto a reabrir el debate sobre la visibilidad de los actores y actrices transexuales en la ficción. Tras ver fugazmente a Belén Cuesta como figurante en la tercera parte, la cuarta nos ha desvelado la verdadera identidad del personaje. No es una rehén, ella es un miembro infiltrado de la banda de atracadores conocida como Manila. Hasta ahí, todo correcto. Pero en uno de los flashbacks conocemos la historia que hay detrás del personaje, generando controversia entre parte de la audiencia. Cuesta da vida a Julia, una mujer transexual. Como era de esperar, esta decisión de Netflix y Vancouver Media ha vuelto a generar un polémico debate sobre si los actores y actrices cis deberían interpretar a personajes transgénero o si lo realmente importante es la visibilidad de la transexualidad.

Belén Cuesta y Amor Romeira

La televisiva Amor Romeira, que fue concursante de 'Gran Hermano 9', se ha posicionado en este debate a través de su cuenta de Instagram. "A 'La Casa de Papel' se le olvidó que cuando un personaje tiene identidad y es transexual, se debe coger a actrices transexuales, que existen. Deberían haberle dado la visibilidad y la integración en el trabajo que una actriz transexual se merece", argumenta la canaria.

"Este personaje es una chica trans interpretada por una mujer biológica. Pueden decir que es una actriz y está interpretando... error. Cuando un personaje requiere que sea negro, vamos a tender a personas de raza africana. No me imagino a un actor pintándose todo el cuerpo de negro. Tampoco me imagino a un actor poniéndose cinta en los ojos para parecer asiática. Son signos de identidad que no se pueden interpretar", explica con notable indignación.

"Si la chica es trans, la actriz tiene que ser trans porque para eso existe la transexualidad. Esto es una cuestión de inclusión. No le estáis dando la oportunidad a actrices transexuales de plantarse en una serie muy vista a nivel mundial y hacer el papel Manila. Me parece ofensivo", reivindica la cantante de "Mujeriego".

"Belén Cuesta se ha equivocado"

Aunque la concursante de 'GH 9' alaba el trabajo de Belén Cuesta, considerándola una gran actriz, cree que es un error. "Creo que se ha equivocado aceptando un papel que debería ser para una chica trans", afirma. "Scarlett Johansson reflexionó y lo rechazó porque fue muy polémico", añade en relación a la polémica generada por su papel en 'Rub & Tug'. "Estoy muy indignada, muy cabreada. Belén Cuesta, no eres transexual y no deberías estar haciendo ese papel. Le estás quitando un trabajo a una persona transexual", argumenta la canaria, que asegura recibir muchos mensajes comentando su parecido con Manila.

A punto de fichar por 'Servir y proteger'

Romeira aprovecha la ocasión para recordar sus intentos por labrarse una carrera como actriz en la industria audiovisual española. La canaria participó en el casting de la serie diaria 'Servir y proteger' para el papel de la inspectora Ángela Betanzos, que finalmente fue interpretado por Lara Martorell. "Ella fue la primera actriz transexual en tener un papel en una cadena pública", explica. "A ese casting me presenté y llegué muy lejos, podría haber sido mi oportunidad de oro para demostrar mis dotes como actriz. Pero cuando tienes una etiqueta y se te cataloga como exconcursante de reality, te cuesta más demostrar el talento", asegura.