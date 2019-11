Así suena el sensual "villancico" de Amor Romeira, "Blanca Navidad"

Doce años después de su paso por 'GH 9', Amor Romeira continúa apostando por su carrera musical, a la que ha añadido un nuevo tema: "Blanca Navidad". Una canción que se une a otras anteriores como "Mujeriego" o "Ubikaina", publicados en 2019 y 2018 respectivamente. Con este nuevo trabajo, Romeira suma ya cinco temas en su trayectoria musical, cuyos inicios se remontan a 2014 con "Acércate ya".

Amor Romeira en el videoclip de "Blanca Navidad"

"No era un simple villancico, es el Romeira villancico", compartió la exconcursante en las redes sociales al anunciar el lanzamiento de su nuevo tema, tras lo cual bromeó con la posibilidad de eclipsar a Mariah Carey y su "All I Want For Christmas Is You". Romeira arranca en esta ocasión con un toque tradicional, interpretando el más que conocido villancico "Blanca Navidad", antes de lanzar con el ritmo electrolatino.

Dicho cambio no solo se refleja en la música, sino también en la propia Amor, quien pasa de un traje al estilo flamenco, muy de "Fin de Año", a un sensual look con flores en el pelo. Ante el creciente número de reproducciones del videoclip, que ha acumulado más de 40.000 visitas en sus primeros tres días, Romeira no ha dudado en compartir su entusiasmo en redes. "Está siendo el villancico de estas fiestas", celebró la exconcursante de 'Gran hermano'.

Agradecida con su equipo

Además de celebrar el número de visitas, Amor Romeira se mostró muy agradecida al equipo que se había implicado en la preparación del videoclip y de la canción, como las bailarinas que la acompañan, el coréografo o al equipo de vestuario y maquillaje. "Gracias al sello Piros Digital por por apostar en mi, confiar en mi... y aguantar mi carácter de diva navideña. Os quiero", dedicó Romeira en su cuenta de Instagram, donde también tuvo muy presente a su madre. "Gracias principalmente a mi madre, Mensi Medina, por haber parido", dedicó la exconcursante, quien de hecho este verano compartió su angustia y criticó la precariedad de la sanidad canaria después de que su madre sufriera un ictus.