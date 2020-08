Ana Arias: "En 'Cuéntame' querían que siguiera tras salir Echanove, pero imagino que ya les daría menos juego"

Ana Arias interpreta a uno de los personajes más míticos de 'Cuéntame cómo pasó'. Aunque no estuvo desde su inicio, ha estado 16 años interpretando a Paquita, pero la actriz ha decidido poner punto y final a esta etapa. En el mes de diciembre de 2020 rodó su último capítulo y tal y como recuerda ella misma, el personaje "se ha casado, nadie le ha matado, y se ha ido a una luna de miel muy larga".

Paquita, en su último capítulo en 'Cuéntame cómo pasó'

Durante la octava edición del Cinefan Festival de Úbeda, Ana Arias ha participado en una divertida charla en la que ha hablado sobre su salida, sobre el sonado despido de Juan Echanove, que interpretaba a su marido Miguel, y sobre el rodaje de las escenas de embarazo. De lo que han preferido no hablar ha sido sobre su postura negacionista, que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días.

La salida de Echanove fue un "palazo"

Sobre la salida de Echanove, Arias ha sido muy clara: "Para mí, como actriz, fue un palazo que se fuera Juan. Bueno, que le fueran, porque no fue por decisión propia sino que le mostraron el camino de salida. Teníamos una complicidad que no pasa siempre. Teníamos una química que podíamos desarrollar hasta el infinito". Dicho esto, añade que "como personaje, que desaparezca tu marido y que la pareja está tan asentada...", dejando el final en el aire, dejando claro que Paquita perdía fuerza: "Me imagino que yo ya les daría menos juego".

Paquita (Ana Arias) y Miguel (Juan Echanove) en 'Cuéntame cómo pasó'

"Los guionistas y directores aun así querían que yo siguiera en la serie y de hecho he seguido hasta que lo he decidido yo", confiesa la actriz demostrando que su marcha ha sido por decisión propia y añade: "Tras 16 años y en esas condiciones que nos había llevado la vida, creí que era mejor continuar por otro lado. Pero no hemos tenido problemas. Nos queremos y estamos bien".

¿Podría volver Paquita?

Si algo nos ha enseñado 'Cuéntame' es que los actores y actrices del reparto suelen tener la puerta abierta a regresar después de haberse marchado. En principio, Arias tiene claro que no cree que vaya a volver y expone entre risas: "Yo me dedico a la interpretación porque creo que me sale bien, pero lo de predecir el futuro no lo tengo yo tan desarrollado". A continuación, cuenta que "la vida da muchas vueltas, los guionistas pueden encontrar algo que yo le vea sentido. Si he estado 16 años y no me he sentido nunca estancada, porque Paquita ha tenido una evolución muy grande y como actriz nunca me he sentido haciendo lo mismo. No he vivido un desgaste y me he ido porque pensaba que era el momento".

Rodar embarazada

Ana Arias también ha recordado que cuando se quedó embarazada fue a hablar con Miguel Ángel Bernardeau, productor de la serie, para darle la noticia y ver si le daban a Paquita una cuarta hija. El rodaje de la temporada estaba próximo y "me iba a pillar todo el embarazo, pero yo estaba en una dieta macrobiótica, estaba como un palo y eso me ayudó porque no se me notó el embarazo hasta el séptimo mes", recuerda Arias, contando que al final se optó, por esas semanas restantes, ocultar el embarazo con abrigos o planos cortos. "Las hijas que he tenido en la serie eran todo cojines y el de verdad lo disimulamos tapando la tripa", recuerda entre risas.