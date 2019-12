Ana Arias abandona 'Cuéntame cómo pasó' tras 16 años

San Genaro pierde a una de sus vecinas más icónicas. Después de 16 años dando vida a Paquita en 'Cuéntame cómo pasó', Ana Arias deja la serie de Ganga Producciones y Televisión Española para emprender nuevos proyectos profesionales, tal y como ha informado la cadena púbica. Este lunes, 2 de diciembre, la intérprete se despidió de sus compañeros notablemente emocionada después de casi 300 episodios metida en la piel La Loba.

Ana Arias es Paquita en 'Cuéntame cómo pasó'

"Hoy es el primer día de mi nueva vida. Ayer me despedí de mis compañeros de 'Cuéntame' y me sentí querida y arropada por todos ellos, apoyándome. Yo también los quiero. Después de 16 años en los que hemos vivido y crecido tanto, ha llegado el momento de independizarnos, dar un salto y a volar. Gracias a ellos, mis alas son fuertes. Formáis parte importante de mí, de lo que soy como actriz y como persona. Parte importante de mis risas, retos, cambios y logros, de mi perspectiva, de mi amor a esta bendita profesión. Sé que nos cruzaremos de nuevo, en otros proyectos y aunque ya no me llamaré Paquita, nos miraremos, sonreiremos y sabremos que todo empezó aquí. Gracias Paquita por haberme enseñado tanto, permitiéndome transitar lugares de mí a los que nunca habría ido sin ti", comenta la propia actriz en su cuenta de Instagram.

???? ¡Ana Arias deja Cuéntame!



Tras 16 años como Paquita, la actriz abandona Cuéntame para embarcarse en nuevos proyectos????????

No os la perdáis esta temporada encarnando a "la Loba" ni el mensaje que os ha dejado ????????

La historia de Paquita

Aunque parece que el personaje de Paquita lleva con nosotros desde el inicio de 'Cuéntame cómo pasó', lo cierto es que no llegó hasta la quinta temporada, emitida en 2004. Con la salida temporal de Irene Visedo, los productores buscaron una sustituta para cubrir de algún modo el hueco dejado por Inés. Así llegó Paquita a la vida de los Alcántara y a la nuestra. Esta inocente familiar de Sagrillas, que empezó siendo un personaje secundario, acabó convirtiéndose en unos de los miembros más carismáticos de la serie, ganando protagonismo temporada a temporada.

La vida en la capital le tenía preparadas muchas sorpresas. Tras el disgusto que se llevó al descubrir que su novio era homosexual, acabó cansándose de penalti con Miguel Alcántara (Juan Echanove). Desde entonces, Paca ha vivido todo tipo de vaivenes sentimentales y económicos. Incluso llegó a convertirse en Doña Francis durante su época de mayor éxito profesional. Por el momento, tendremos que esperar al estreno de la segunda parte de la temporada 20 para saber cuál será el desenlace del personaje, tras matar a un hombre en defensa propia.