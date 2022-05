'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró su segunda cita semanal la noche del miércoles 11 de mayo, en la que Carlos Sobera volvió a hacerse cargo de la gala con el apoyo de Lara Álvarez desde Honduras. Como parte del programa, los concursantes se enfrentaron a un juego por parejas para obtener distintas recompensas, momento en el que el dúo formado por Ana Luque y Kiko Matamoros terminó desatando la risa de ambos presentadores, hasta el punto incluso que Sobera apenas fue capaz de contener las lágrimas.

Carlos Sobera se limpia las lágrimas tras su ataque de risa por Kiko Matamoros y Ana Luque en 'Supervivientes'

Ambos concursantes decidieron que Matamoros sería el encargado de cantar una canción bajo el agua, concretamente "La bamba", que Luque tendría que adivinar. A medida que se gastaban los intentos, disminuía la "calidad" del premio a conseguir y, en caso de no acertar, se llevarían una penalización. "Madre del gran poder", soltaba Luque, perpleja, tras el primer intento de Matamoros, quien replicó que "esa no me la sé, ¿no has oído nada?". "Claro que he escuchado, pero no me he enterado de nada", confesaba su compañera, ante la perplejidad del madrileño, quien vio como Luque cuestionaba si "lo ha hecho bien". Álvarez les daba entonces la primera pista sobre el tema, "canción tradicional mexicana", avivando las teorías de Luque, la cual incluso reconoció que "te iba a decir una sardana", generando ya las primeras risas.

Ambos supervivientes se enzarzaron en un acalorado debate sobre la pista, en la que Luque mencionó hasta a Paulina Rubio, avivando más la frustración de Matamoros que, junto al completo despiste de la andaluza, no paraba de hacer reír a Sobera y a los presentes en plató. "¿Mis zapatos rojos?", preguntó Luque, haciendo estallar a su compañero. "La madre que me parió, de verdad", mascullaba el concursante, pidiendo "un poquito de cerebro" a la superviviente, mientras Sobera bromeaba entre carcajadas que "siete veces te ahogas y no lo adivina". Sin embargo, el segundo intento de Matamoros bajo el agua no fue más exitoso y, al errar en su deducción, Luque le echó en cara que "cantas muy mal, coño". "¡Joder!", estallaba el madrileño, desatando aún más la risa de Sobera e incluso provocando que Álvarez tuviera que retirarse un tanto al empezar también a reírse de la situación.

Un dúo cómico

"Acabamos de descubrir un dúo cómico", comentaba el vasco, en plató, ya al borde del llanto. "Yo no sigo la música mexicana, Kiko", protestó Luque, generando más estupefacción en su compañero. Álvarez le dio una segunda pista, "ha sido un éxito mundial desde que tengo memoria", momento en el que Luque se arrancó a cantar "La mochila azul", provocando grandes carcajadas en plató, incluso en la propia presentadora, al mismo tiempo que el mal humor de Matamoros. Finalmente, Álvarez instó a Luque a acercarse más a la urna con agua, lo que finalmente funcionó, puesto que la andaluza por fin adivinó la canción y se arrancó a bailar, ante la resignación del madrileño, cuyo humor no mejoró al ver su premio: un saquito de café. "¿Cómo lo vas a moler?", preguntó Sobera. "Con la cabeza de Ana Luque", bromeó Matamoros, desatando de nuevo la risa del vasco.