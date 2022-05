Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de una nueva entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' la noche del miércoles 11 de mayo, en Telecinco, en la que el programa contó con la presencia de algunos defensores de los concursantes, al igual que con exconcursantes del formato de supervivencia. En medio del debate, César, amigo de Alejandro Nieto se mostró muy crítico con las opiniones en contra del gaditano de colaboradores como Tony Spina o Alexia Rivas, quien saltó contra el defensor cuando reiteró un comentario un tanto despectivo en el que la comparaba con sus compañeros.

Alexia Rivas defiende a sus compañeros de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ante César

El programa emitió un recopilatorio de la buena convivencia que mantuvieron Nieto e Ignacio de Borbón en Playa Paraíso, a pesar de sus rifirrafes anteriores, momento en el que el defensor del gaditano recalcó que "ahí vemos lo gran compañero que es", para después cuestionar si "¿vamos a encontrar un doble rasero también a estas imágenes?". "Di lo que dices en las publis, que nos has tratado aquí de tontos: 'me parece muy feo. De vosotros me lo espero, pero ella que es periodista...'", lo desafió entonces Spina, molesto, tras lo cual acusó a César de que "no aceptas que nadie te lleva la contraria. Un buen defensor tiene que saber hacer autocrítica". El defensor le reprochó entonces que hubieran criticado a Nieto tras la semifinal de líder que había tenido lugar, en la que el concursante no había dejado de protestar tras perder en lugar de centrarse en los ganadores.

A continuación, además, César señaló a Rivas, para defender que "lo que digo es que, que lo digan ellos tres, me puede parecer normal. Pero que lo diga una periodista...". "Ellos no son menos que yo por no ser periodistas", saltó la aludida, a quien el amigo de Nieto acusó de "seguir el guion de una manera absurda contra Alejandro, con alegatos que no tienen sentido común". "Se nota muy poco para decir que yo sigo un guion, porque créeme que, si estoy aquí, es por ser yo misma. Mis compañeros pueden ser mil veces más inteligentes que yo, no porque tenga una carrera voy a sacer más que ellos. Así que les respetas", replicó la colaboradora, tajante, despertando un aplauso entre los presentes que César tachó de "fácil". "No tiene nada que ver inteligencia. Es que tú eres periodista, y que hagas un comentario cuando no procede, cuando ha ganado Ainhoa... habla de ella, que es la protagonista", insistió el defensor.

"¡Déjanos opinar libremente!"

"Los respetas. Delante de mí, los respetas", recalcó Rivas, quien acusó a César de que "en privado eres un sucio", a lo que Spina sumó que "eres un maleducado". "Están haciendo un mártir a Alejandro ellos solos", apuntó el defensor, quien aplaudió las palabras de Jorge Pérez a favor de Nieto. "Creo que Alejandro es un chico al que le falta mucho por madurar, pero creo que viene con un estigma por otro concurso, que está siendo buen compañero y lo está demostrando", apuntó el ganador de 'Supervivientes 2020'. "No le quitamos lo de la supervivencia, pero la boca le pierde", apuntó Marta de Lola, algo que César no negó, aunque añadió que "lo que yo critico es que no puede ser que haya cuatro personas siguiendo un guion contra Alejandro, sin sentido común". "Métete a Twitter, que seguro que no son cuatro personas", le indicó la leonesa, mientras que Rivas le instaba a que "¡déjanos opinar libremente!".