Charo Vega, primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2022'

'Supervivientes 2022' tiene a su primera expulsada definitiva. Durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' el domingo 8 de mayo, Charo Vega tuvo que abandonar los Cayos Cochinos, poniendo fin oficialmente a su aventura hondureña después de dos semanas.

Charo Vega y Rubén Sánchez Montesinos en 'Supervivientes 2022'

Fue durante el transcurso del programa del jueves 5 de mayo cuando, estando nominada junto a Kiko Matamoros, Juan Muñoz y Ainhoa Cantalapiedra, el público decidió que Vega sería la segunda superviviente en habitar la Playa Parásito junto a Rubén Sánchez Montesinos. Esta decisión fue muy esperada por la concursante, quien se sumió en una terrible ansiedad al darse cuenta de que el concurso aún no había acabado para ella.

"Muchísimas gracias, de verdad. Me vuelvo, no muy contenta pero muy tranquila. Me voy contenta por él, porque él lo desea y quiere estar aquí y se lo merece [...] Siento muchísimo que, aunque este era mi gran sueño, no lo he cumplido bien, nada bien", comentó la examiga de Isabel Pantoja cuando se dio a conocer el resultado de la expulsión. "Me llevo al equipo. Este equipo es maravilloso. [...] Eso y las estrellas, lo demás me importa una mierda", sentenció entre risas.

No volvería a 'Supervivientes'

Antes de poner rumbo a Playa Parásito, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Charo Vega si volvería participar en el reality, algo a lo que ella contestó con un rotundo no: "Me ha encantado la experiencia, me encanta llenarme de piojos, me encanta llenarme de mosquitos, es una experiencia única sentir las orugas por el mismísimo chichi... O sea, todo es precioso, pero realmente no. [...] Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo ensuciarme más", declaró divertida.