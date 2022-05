La noche del domingo 8 de mayo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Alejandro Nieto se convirtió en el ganador de la prueba para pasar un tiempo en la privilegiada Playa Paraíso. Sin embargo, el público, en lugar de cumplir su deseo de permitirle disfrutarlo de nuevo con , decidió que fuera Ignacio de Borbón, a quien había nominado, el que lo acompañara. No obstante, a pesar de la mala relación entre ambos, no fue eso lo que convirtió su estancia en una pesadilla, sino la presencia de Rubén Sánchez, cuya insistencia, demandas y continuas quejas pusieron al límite la paciencia de sus compañeros.

Alejandro le pide a Rubén que se vaya tras aguantar su actitud varias horas en 'Supervivientes'

Sánchez, como parásito, podía hacer trueques con sus temporales vecinos, con los que no puede hablar utilizando la voz. Sin embargo, el barcelonés insistió en saltarse dicha norma una y otra vez, para frustración especialmente de Borbón, quien temía una penalización por parte de la organización. "O hacemos las cosas, o no las hacemos", lanzaba el parásito, haciendo saltar a Nieto con su impaciencia. "Pero si vamos a hacerlas, tío. O te tranquilizas, o no hacemos nada, ya te lo digo. No me comas la cabeza, que yo vengo aquí para estar guay, no para estar pendiente de ti", soltaba el gaditano, frustrado. La relación con el barcelonés, de hecho, no mejoró cuando los dos recién llegados se pusieron a hacer fuego mientras Sánchez insistía en darles indicaciones, saltándose la norma de no hablar.

"Dejad de atosigar y de estar encima. Ya se han dicho los trueques que se van a hacer, no hay que estar cada tres minutos machacando", protestó Borbón, igual de molesto que su compañero, que mostraba su conformidad mediante gestos. "No era mi intención, lo siento. Ya no voy a decir nada más", se disculpó Sánchez, firmando una paz con sus compañeros que duró hasta el reparto de café, cuando su insistencia para que le llenaran el recipiente al máximo colmó la paciencia de Nieto. "Échale hasta que llene todo", le instó el gaditano a Borbón, antes de volver a estallar cuando el "parásito" le pidió, por señas, que lo enseñara a pescar. "Que sí, cojones. ¿Cuántas veces hay que decir que sí?", soltaba Nieto, a quien Sánchez recalcó que tendría que enseñarle "todo, desde cero". No obstante, las clases de pesca tampoco favorecieron la buena relación entre los tres ante las continuas quejas del barcelonés.

"¡Me estás enervando!"

"A mí no me marees la cabeza, te lo digo por favor. Cojones, ¿qué es lo que quieres?", gritaba Nieto, durante la pesca, en la distancia. Una disputa en la que se metió Borbón al señalar lo buen pescador que era su compañero, para después perder la paciencia ante las repetitivas protestas de Sánchez por no poder nadar hasta donde se encontraba el gaditano: "¡deja de quejarte por todo! ¡Me estás enervando!". Los lamentos del parásito prosiguieron una vez en tierra firme donde, a pesar de que los inquilinos de Playa Paraíso le entregaron el pez más grande, el barcelonés se quejó por no poder cocinarlo en ese mismo momento. "Hemos intentado colaborar lo máximo posible, pero esto ha sido un coñazo y un estrés todo el rato. No hemos podido hacer nada tranquilos. Hemos pescado para él, le hemos dado un millón de cosas...", señaló Borbón, tras lo cual Nieto le entregó el pescado a Sánchez para instarlo a que se fuera, puesto que "no quiero hablar más contigo".